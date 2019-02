Håndboldklubben FC Barcelona er ikke tilfreds med ledelsen i DHF i forbindelse med Casper U. Mortensens skade.

Den spanske håndboldklub FC Barcelona er rasende på Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Klubben mener, at forbundet har været meget dårlige med kommunikationen i forbindelse med landsholsspiller Casper U. Mortensen, skriver Ekstra Bladet.

- Det kan godt være, at de er verdensmestre, men deres ledelse er dårlig, siger cheftræner i storklubben Xavi Pascual til det spanske medie Betevé.

Casper U. Mortensen pådrog sig en knæskade under Danmarks anden kamp ved VM, og efter slutrunden har det vist sig, at skaden kræver en operation.

Det holder Barcelona-fløjen ude i seks måneder, og han kommer dermed ikke til at spille mere i sæsonen.

- De har ikke ringet eller sendt nogen mail som sædvanligt, eller som de har gjort, før de indkaldte spillerne, siger Xavi Pascual.

Hos DHF forstår man godt den spanske storklubs frustration, og sportschef Morten Henriksen erkender, at forløbet ikke har været optimal.

Han forklarer det med, at den skanning, som blev lavet på Casper U. Mortensen under VM, ikke viste, at der var noget galt, mens skanningen efter slutrunden viste et andet resultat.

- Det er den naturlige forklaring på, at kommunikationen ikke har været som ønsket, siger Morten Henriksen til Ekstra Bladet.

Casper U. Mortensen fik efter sin skade begrænset med spilletid under VM, men kom på banen i kort tid i finalen, der blev vundet stort over Norge og gjorde danskerne til verdensmestre.

Da resultat af skanningen kom onsdag, var det en hård melding for fløjspilleren.

- Jeg er ekstremt ked af det. Jeg havde set meget frem til at fortsætte de gode takter for min klub, FC Barcelona, her i foråret, skrev han på Twitter.

/ritzau/