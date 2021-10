Den danske håndboldstjerne Helena Elver har gennemgået et skadesmareridt, som kun de færreste kan forestille sig.

For det er nemlig kun lidt over en uge siden, at den 23-årige landsholdsspiller modtog en chokbesked.

Korsbåndet var røget. Igen.

Et uheld, der kom på et tidspunkt, hvor Odense-spilleren var tæt på at gøre comeback efter en anden alvorlig korsbåndsskade i det samme knæ, som hun har kæmpet med de seneste 10 måneder.

Mandag meddelte Odense Håndbold så, at Helena Elver endnu en gang var blevet opereret, og efter et par sætter hun nu ord på hele situationen i et opslag på Instagram.

»23 år og tre korsbåndsskader. Det var ikke en god nyhed, jeg vågnede op til efter operationen. Jeg var så tæt på at være tilbage på banen, men endnu en gang rammer uheldet på det værst tænkelige tidspunkt, og jeg må igen igennem et langt genoptræningsforløb,« står der indledningsvist i opslaget.

Uheldet skete under en håndboldtræning i klubben, og herefter lød meldingen, at hun skulle opereres 'hurtigst muligt' for at vurdere skadens omfang.

Det omfang har hun fået svar på nu, og derfor venter der endnu en gang adskillige måneder i træningslokalet, før hun kan gøre comeback på håndboldbanen.

View this post on Instagram Et opslag delt af Helena Elver (@elverh)

På trods af den hårde besked, så er håndboldstjernen dog indstillet på, at hun skal tilbage på banen. Også selv om hun lige nu kæmper for at holde humøret oppe, lyder det videre i opslaget:

»Jeg vil ikke give op. Der er stadig så meget mere, jeg vil opnå på banen, men lige nu er det også okay ikke at være okay. 2021 blev ikke mit år, men jeg håber, at 2022 kan blive det, og at tredje gang er lykkens gang.«

I november sidste år blev landsholdsspilleren korsbåndsskadet under optakten til EM, og med den nye korsbåndsskade misser hun endnu en gang en slutrunde for Danmark, når der til december skal spilles VM.

En slutrunde, hvor hun ellers var tiltænkt en rolle grundet sit forventede comeback, som nu er blevet udskudt. Det forklarede landstræner Jesper Jensen til B.T. tidligere på ugen:

»Vi havde været i dialog med Odense. Vi havde ikke afskrevet hende i en bonusrolle. Det havde vi vendt med den fysiske stab i Odense i forhold til, hvad der var fornuftigt og kunne lade sig gøre. Hun var i hvert fald helt sikkert kommet med i 35-mands-truppen.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Helena Elver, men hun er endnu ikke vendt tilbage henvendelserne.