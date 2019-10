Aalborg Håndbold fortsætter sin forrygende sæsonstart med en kneben sejr ude over TTH Holstebro.

Aalborgs forsvarende danmarksmestre er fortsat det eneste ubesejrede mandskab i herrernes bedste håndboldrække.

Onsdag aften ventede ellers en af de svære udfordringer, men nordjyderne vandt udekampen over TTH Holstebro med 27-25.

Dermed fører Aalborg Primo Tours Ligaen med 13 point for 7 kampe, mens TTH har otte point.

Også i Champions League kører det på skinner for Aalborg, der har vundet sine tre første kampe.

TTH ramte ikke sit niveau i første halvleg, og uden at spille sig ud kunne Aalborg skabe en komfortabel føring.

Hjemmeholdet kom ellers foran 2-0, men snart havde Aalborg overtaget og bragte sig på 9-5, da Buster Juul udnyttede et straffekast efter 18 minutter.

Føringen var også oppe på fem scoringer et par gange, men TTH fik halvlegens sidste ord, da Allan Damgaard reducerede til pausestillingen 10-14.

TTH løftede spillet fra begyndelsen af anden halvleg, og Aalborgs forspring skrumpede.

Efter syv minutter blev Magnus Bramming spillet helt fri, men han misbrugte forsøget, der kunne have bragt balance til 16-16, og i stedet scorede Buster Juul til 17-15 fra fløjen sekunder efter.

TTH's udligning kom dog seks minutter senere. Aalborg var i undertal, da TTH-keeper Simon Gade kastede bolden i det tomme mål til 19-19.

Så fulgte dog en periode på godt seks minutter, hvor TTH slet ikke scorede, og så førte Aalborg pludselig 22-19.

TTH svarede dog tilbage og angreb for udligning, men chancen blev forpasset, og så scorede Janus Smarason med et forrygende underhåndskast til 24-22 for Aalborg med præcis fem minutter tilbage.

Det smed Aalborg ikke væk. Nordjyderne var foran med et mål og spillede et langt angreb i sidste minut, og da dommerne markerede for passivt spil scorede Magnus Saugstrup det afgørende mål til 27-25.

På dagen blev han overstrålet af Tobias Ellebæk, der scorede syv mål. For TTH scorede Magnus Bramming ni gange.

/ritzau/