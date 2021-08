Det har været en af verdens bedst bevarede hemmeligheder, siden det udviklede sig i en frygtelig retning.

Datoen var præcist 29. december 2013. Den dag ændredes hans skæbne for altid.

En uhyggelig skiulykke havde nær sendt Michael Schumacher i døden, og i dag – næsten otte år efter – har offentligheden fortsat ikke fået så meget som et glimt af verdensstjernen.

Men med tiden siver oplysningerne om tyskerens tilstand langsomt ud til offentligheden. Blandt andet om det, som har holdt Schumacher i live.

Corinna har været der dag og nat for Michael Schumacher siden skiulykken i 2013, der nær kostede ham livet.

Det seneste medie til at løfte en smule af sløret omkring mystikken er tyske Sport Bild, som har talt med Schumachers mangeårige ven og tidligere kollega, Jean Todt.

Han har jævnligt besøgt Michael Schumacher og hans hustru, Corinna, siden den tidligere racerkørers liv tog den sørgelige drejning.

En drejning, som har haft meget alvorlige følger.

»Takket være lægernes hjælp og Corinnas hjælp – som ønskede, at han overlevede, overlevede han – men med konsekvenser,« siger Jean Todt ifølge Sport Bild.

Den tidligere Ferrari-boss vil dog ikke nærmere ind på, hvad de konsekvenser er.

Men en ting er sikkert: Michael Schumacher er fortsat mærket af dem den dag i dag.

»Lige nu kæmper man med konsekvenserne. Vi håber på, at tingene vil udvikle sig langsomt men sikkert.«

Jean Todt sætter også nogle ord på det kæmpe chok, Schumacher-familien – og særligt Corinna – har været igennem.

Michael Schumacher blev verdensmester hele syv gange som aktiv Formel 1-kører.

»Det havde hun ikke regnet med. Det skete pludseligt, og hun havde intet valg. Men hun gør det rigtig godt,« siger Jean Todt.

Familien Schumacher har været mere end sparsomme med oplysninger omkring superstjernens tilstand siden ulykken i 2013.

Sidste år skulle Michael Schumacher have været gennem et stamcelleindgreb med den hensigt at regenerere hans nervesystem. Operationen blev dog udskudt på grund af coronapandemien.

Hvis du selv er fan af Michael Schumacher, kan du se frem til en dokumentarfilm om superstjernen, der udkommer 15. september.

Det sker på streamingtjenesten Netflix, og ifølge flere motorsportsmedier skulle familien løfte en smule af sløret for, hvordan Michael Schumacher egentlig har det.

