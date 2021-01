Januars mørke og de forlængede og snærende coronarestriktioner har lagt sig som en tung, våd dyne over Danmark, men måske er der lys i mørket.

Hvis alt forløber planmæssigt, vil samtlige danskere, der ønsker det, være vaccineret mod corona søndag 27. juni, dagen før skolernes sommerferie skydes i gang.

Flere rejsebureauer som Spies og Tui melder om stigende salg af sommerrejser oven på de positive vaccinenyheder.

Men hvordan er man stillet, nu hvor Udenrigsministeriet har farvet hele verden rød og fraråder rejser til samtlige lande på kloden?

Tør man bestille rejsen syd på nu?

Skal man droppe udlandsrejsen til sommer, og hvordan er man stillet, hvis man i stedet bestiller et ferieophold på et hotel eller lejer et sommerhus i Danmark?

B.T. har allieret sig med Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver i miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk, og vi guider dig her gennem de svære spørgsmål i forbindelse med ferieplanlægningen i en coronatid.

Vibeke Myrtue Jensen, Forbrugerrådet Tænk.

Tør jeg bestille sommerferie i udlandet nu, hvor Udenrigsministeriet har farvet hele verden rød?

»Vi anbefaler generelt, at man venter med at bestille rejser, til Udenrigsministeriet har fjernet frarådningen af rejser. Der er jo en grund til, at Udenrigsministeriet fraråder at rejse. For det andet er man ikke sikker på at få sine penge retur for en aflyst rejse, hvis den er bestilt, imens rejser blev frarådet.«

Dækker min afbestillingsforsikring og rejseforsikring, hvis jeg vælger at købe en pakkerejse nu, hvor Udenrigsministeriet har farvet alle lande røde?

»Forsikringer er individuelle, så det er en god idé at tjekke, hvordan man er stillet, før man går i gang med at bestille en rejse.«

Kan jeg afbestille min pakkerejse, hvis jeg har købt den nu, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til alle lande?

»Du kan ikke være sikker på, at du kan få dine penge retur. For der skal som udgangspunkt være sket en forværring fra købstidspunkt til afrejsetidspunkt, hvis du skal kunne få dine penge retur. Det mangler vi simpelthen praksis for i Pakkerejse-Ankenævnet. Lige nu er vores anbefaling derfor, at man selv tjekker regler og vilkår hos både rejsebureauet og sit forsikringsselskab, før man bestiller. Men der er stor sandsynlighed for, at du ikke vil få dækket en afbestilling og heller ikke vil være dækket af din rejseforsikring, da du på købstidspunktet vidste, at alle rejser frarådes.«

»Der kan så være rejsebureauer, der skriver, at man kan ombooke sin rejse. Men der skal man være meget opmærksom på, hvad der står med småt. For eksempel blev der i sommer solgt skirejser til februar i år, der kunne ombookes. Men man skulle ombooke senest i december, og det kan man jo ikke bruge til så meget, når hele verden nu er farvet rødt.«

»Men hvis du nåede at bestille rejsen, inden Udenrigsministeriet frarådede alle rejser, så er der nu sket en forværring, og så vil pakkerejsebureaet aflyse din rejse, og du vil få dine penge tilbage.«

Der er en selvrisiko på 1.000 kroner på din flybillet, hvis flyselskabet går konkurs.

Skal man skynde sig at afbestille rejsen, hvis man allerede har booket flybilletter?

»Nej, hvis du selv afbestiller flybilletter, er pengene tabt. Hvis dit fly afgår, og du ikke er med, taber du billetterne. Kun hvis flyselskabet selv aflyser, har du krav på at få dine penge retur inden for syv dage.«

Hvad hvis jeg selv har booket et hotel, lejet en bil eller lejet en lejlighed gennem for eksempel AirBNB i udlandet?

»Her skal man være særligt opmærksom på afbestillingsvilkårene, før man bestiller. Nogle steder kan man afbestille helt op til 24 timer før ankomsttidspunktet. Men det kan også være, at du ikke kan afbestille, og så går dine penge altså tabt, hvis du ikke kommer.«

Spies, rejs og ... hva' nu? Danskerne har en glubende appetit på at veksle coronatristesse og vinterkulde ud med sol, varme og strand. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Spies Jan Vendelbo. »Der er en stor rejselyst hos danskerne, og efter statsministeren og sundhedsmyndighederne meldte ud, at alle danskere har fået det sidste stik 27. juni, har vi oplevet stor efterspørgsel. Salget til juli, august og september er gået markant op efter den melding,« siger han. Forbrugerrådet Tænk anbefaler generelt, at man venter med at bestille sin udlandsrejse, til Udenrigsministeriet har fjernet frarådningen af rejser, som lige nu gælder hele verden frem til 7. februar. Men kan roligt bestille sin rejse hos Spies nu, selvom hele verden er farvet rød, siger Jan Vendelbo. »Vi følger altid Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og hvis ens feriedestination stadig er rød til sommer, og rejsen annulleres på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, får man sine penge retur. Og vi garanterer, at du får pengene tilbage inden for maksimalt syv dage,« siger han. Sådan er udvalgte regler og vilkår hos Spies: Med Spies' afbestillings- og ændringsforsikring har du mulighed for at ombooke din rejse indtil 30 dage før afrejse. Forsikringen følger med som en del af pakkerejser med afrejse inden 31. oktober 2021.

Tilbagebetalingsgaranti. Spies garanterer, at du får dine penge retur for alle rejser inkl. rutefly inden for syv dage i tilfælde af aflysning eller afbestilling inden for gældende regler og vilkår.

Du kan afbestille rejsen frem til 60 dage inden afrejse, uanset årsag. Du skal stadig betale depositum syv dage efter, at du har bestilt rejsen. Ved afbestilling får du hele det indbetalte beløb tilbage, fratrukket et administrationsgebyr på 150 kroner pr. person, så længe afbestillingen sker mindst 60 dage før afrejse.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg har købt en pakkerejse, og rejseselskabet går konkurs inden afrejse?

»Så dækker Rejsegarantifonden, og du vil få dine penge retur for rejsen, hvis rejsebureauet er medlem af Rejsegarantifonden.«

Hvad hvis jeg selv har bestilt flybilletter, og flyselskabet går konkurs?

»Så vil du få dækket billetterne af Rejsegarantifonden, men der er en selvrisiko på 1.000 kroner pr. person.«

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg selv har betalt for et hotel i udlandet, og hotellet går konkurs?

»Her har man mulighed for at gøre indsigelse mod transaktionen i sin bank, hvis man har betalt med et internationalt betalingskort, og så kan man bede sin bank om hjælp til at få pengene tilbage. Der er dog ingen garanti for, at det kan lade sig gøre.«

Tjek aftalevilkårne - også før du bestiller camping i Danmark.

Hvis jeg bestiller et hotelophold, en ferielejlighed, et sommerhus, en hytte eller en standplads på en campingplads i Danmark i sommerferien, og jeg ikke kan komme frem på grund af for eksempel lokale eller regionale nedlukninger, hvordan er jeg så stillet?

»Her skal man tjekke aftalevilkårene – altså den kontrakt, man indgår – med hotellet, udlejeren eller campingpladsen. Hvis man ikke har krav på at afbestille, er der ikke meget at gøre. Derfor anbefaler vi også, at man forsøger at tage en dialog med den erhvervsdrivende om vilkårene, før man indgår aftalen – og sørg for at få det på skrift.«

»Hvis man som forbruger har en reservation, man ikke ønsker at benytte, og som man ikke kan komme ud af, kan man undersøge, om man kan sælge reservationen videre til nogle andre og dermed begrænse sit tab.«

»Man kan også have is i maven og lade være med at afbestille, men afvente situationen, for så er det muligt, at man på længere sigt vil kunne få sine penge retur, hvis for eksempel campingpladsen alligevel bliver forhindret i at holde åbent på grund af restriktioner. I det tilfælde vil det være de erhvervsdrivende, der har aflyst, og så har man krav på at få pengene retur.«

Kør-selv-ferien giver fleksibilitet i en coronatid.

Kør-selv-ferie, er det i virkeligheden den bedste løsning lige nu?

»Det giver i hvert fald mulighed for at være fleksibel og for, at man omkostningsfrit kan blive hjemme, hvis man ikke kan komme afsted. Det eneste, man skal være opmærksom på, er afbestillingsvilkårene på de hoteller eller overnatningssteder, man eventuelt booker på forhånd.«