Svenskerne kan snart se frem til at slippe lidt billigere, når de skal betale ved kassen i supermarkedet.

Fødevaregiganterne Coop og Ica har nemlig taget udfordringen op fra tyske Lidl.

De bebuder nu også prisnedsættelser, efter at Lidl i sidste uge annoncerede, at de ville sænke prisen på over 100 varer, skriver Aftonbladet.

B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, forventer, at priskrigen vil krydse Øresund og Kattegat:

Supermarkedskæden Lidl har startet en priskrig i Sverige. B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen forventer, at kæden også vil indlede en priskrig i Danmark. Foto: RUSSELL CHEYNE/reuters/scanpix Vis mere Supermarkedskæden Lidl har startet en priskrig i Sverige. B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen forventer, at kæden også vil indlede en priskrig i Danmark. Foto: RUSSELL CHEYNE/reuters/scanpix

»Vi ser tydelige tegn på, at noget lignende er under opsejling i Danmark. Lidl har inden for de seneste tre uger meldt ud, at de sætter priser ned på kaffe og smør i Danmark, og at de gør det, fordi deres indkøbspriser er faldet,« siger han og fortsætter:

»Så meget tyder på, at en lignende situation tager form, og at det bliver Lidl, som forsøger at gå forrest og udbasunere i kampagner og medier, at de sænker priserne.«

Det var den 10. marts, at Lidl annoncerede, at de sænkede prisen på kædens egne smørmærker med 10 procent.

Salling Group og Dagrofa oplyste i den forbindelse, at de forventede prisfald hos leverandørerne, og dermed lavere priser for kunderne. Salling Group driver blandt andet Netto, Føtex og Bilka, mens blandt andet Meny, Spar og Min Købmand hører under Dagrofa.

»Alt peger lige nu i retning af, at vi står på nippet til priskrig. Råvarepriserne er faldet mange måneder i træk, det samme er gas og el, så vi nærmer os helt klart en situation, hvor der bør være plads til prisfald,« fastslår Niels Philip Kjeldsen:

»Så er spørgsmålet, hvem der går forrest og svinger taktstokken. Og lige nu tyder meget på, at det bliver Lidl, som for alvor vil forsøge at gå ud med en dagsorden om at sænke priserne.«

Inden for det seneste år er fødevarepriserne i Danmark steget med 14,5 procent, skrev Ritzau i begyndelsen af marts. Foto: Signe Goldmann/scanpix/arkiv Vis mere Inden for det seneste år er fødevarepriserne i Danmark steget med 14,5 procent, skrev Ritzau i begyndelsen af marts. Foto: Signe Goldmann/scanpix/arkiv

Og det kan udløse en kædereaktion hos supermarkederne.

»Hvis Lidl sænker priserne på nok varer, så er dynamikken bare sådan i Danmark, at så vil andre kæder være tvunget til at følge med. Danskerne er sindssygt prisbevidste. Især konkurrenterne i discountsektoren vil være tvunget til at følge med. Også selvom det gør ondt,« fortæller B.T.s forbrugerredaktør og fortsætter:

»Det afgørende bliver, om Lidl også gør, hvad de siger. Kommer vi ind i en række måneder nu, hvor Lidl lægger pres på markedet og løbende melder ud, at de sænker priser, som de har gjort den seneste tid, så har vi en priskrig. Det er jeg helt sikker på.«

I Sverige kommer priskrigen, efter at fødevarepriserne er steget voldsomt. Over det seneste år er fødevarepriserne steget med cirka 20 procent i Sverige, mens det tilsvarende tal herhjemme er 14,5 procent, skriver Ritzau.