Sankthansaften plejer at være en hyggelig festdag for mange.

Men for de 691 medarbejdere hos Danish Crown-slagteriet i Sæby, der har fået sparket, ser 23. juni ud til at blive en sorgens dag – tre uger før planlagt.

For slagterigiganten har fremrykket lukningen af det nordjyske slagteri med hele tre uger.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Planen forlød fra starten, at de sidste slagtegrise skulle køres til Sæby 14. juli.

Men tilførslerne af grise er faldet så meget, at man fra Danish Crowns side nu har besluttet at fritstille de pågældende medarbejderne og betale deres løn tre uger tidligere end planlagt

»Det viser jo desværre meget tydeligt, hvorfor vi så os nødsaget til at indstille slagteriet i Sæby til lukning. Der er simpelthen ikke slagtegrise nok i Danmark til at holde alle vores slagterier i gang,« udtaler Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown.

»Når vi har indhentet det, vi var bagud som en konsekvens af forårets helligdage, så vil vi have en slagtekapacitet, der markant overstiger vores behov. Derfor har vi valgt at fremrykke lukningen af slagteriet i Sæby tre uger og fritstille medarbejderne.«

Ved at fritstille medarbejderne i Sæby tre uger før, kan man ifølge Per Laursen undgå lukkedage på koncernens øvrige slagterier.

Antallet af grise til slagtning i Danmark er faldet med mere end ti procent det seneste år, hvorfor Danish Crown står med en overkapacitet på 300 millioner kroner, lød det.

Det står så slemt til på svinemarkedet, hvor blandt andet høje energipriser og klimakrav har givet det laveste antal svin i 25 år. Det har givet store rynker i panden hos Danish Crown-topchef Jais Valeur. Det har Avisen Danmark tidligere skrevet om.

Danish Crown modtog hen over seks måneder 13 procent færre slagtesvin sammenlignet med den samme periode sidste år.

Det er overraskende, fordi betalingen til landmændene samtidig er steget med 43 procent. En yderst bekymrende tendens ifølge topchefen.

»Jeg har aldrig – som i aldrig – set noget lignende. Vi har høje priser og faldende produktion,« lød det dengang fra Jais Valeur i et interview til Avisen Danmark.