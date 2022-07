Lyt til artiklen

Det kan godt være, at der er tale om discountsupermarkeder, men det betyder på ingen måde, at de er gået fri af voldsomt stigende fødevarepriser.

Aldi, Rema 1000, Lidl, Fakta, Coop 365 Discount og Netto har ikke holdt sig tilbage fra at hæve priserne de seneste måneder. Tværtimod.

B.T. gennemførte mandag den 4. juli et pristjek af 23 af de mest gængse dagligvarer i landets seks førende discountsupermarkeder, og det afslørede drastisk stigende priser siden februar.

Med andre ord:

Hvis du er en af de mange danskere, som lige nu søger tilflugt i discountsupermarkederne for at undgå voldsomme prisstigninger, så løber du ind i en butik, som på ingen måde er for fin til også at trykke priserne i vejret.

Det kan godt være, det er billigere helt generelt. Men en sand regn af prisstigninger vælter også ned over discountbutikkernes kunder.

B.T. registrerede prisstigninger på alt fra 66 kroner for kurven med 23 varer hos den billigste kæde til 79 kroner for kurven hos den dyreste.

Det er prisstigninger på 18 og 22 procent for kurven, og det er sket fra februar til juli.

Varerne i kurven Kyllingebrystfilet 450 g

Hakket oksekød 8-12 % 500 g

Hakket kalv og gris 8-12 % 500 g

Creme fraiche 18 % 500 g

Fløde 500 ml

Letmælk 1 l

Smørbart blandingsprodukt 250 g

Pære/banan-yoghurt 1 l

Smør 250 g

Mellemlagret ost i skiver 300 g

Skrabeæg m/l 10 stk

Basmatiris 1 kg

Spaghetti 1 kg

Hvedemel 2 kg

Havregryn finvalset 1 kg

Sukker 1 kg

Mørkt rugbrød uden kerner i skiver 500 g

Solsikkeolie 1 l

Hakkede tomater på dåse 400 g

Løg 1 kg

Agurk 1 stk.

Grovhakket leverpostej 500 g

Bacon i tern 200 g

Sølle fem måneder.

Der er dog nogle kæder, som har holdt lidt mere igen med prisstigningerne end andre.

Du får her overblikket over, hvilke discountsupermarkeder der har hævet prisen mest på den samlede kurv med 23 varer.

Mindst er prisen steget hos Aldi med en stigning på 66,06 kroner. Mest er prisen steget hos Lidl, hvor der er tale om en stigning på 78,93 kroner.