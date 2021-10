Hvert år pumper danskerne 160 milliarder kroner i landets supermarkeder. De penge slås kæderne hver dag for at rage til sig med alt fra storstilede reklamekampagner til vilde slagtilbud.

Men når alt kommer til alt, og røgen har lagt sig, hvem er så Danmarks bedste supermarkedskæde? Hvem har de mest tilfredse kunder?

Det spørgsmål giver B.T. dig nu svar på i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

I en række artikler ser vi nærmere på resultaterne af en stor undersøgelse, hvor vi har bedt supermarkedskædernes egne kunder vurdere butikkerne ud fra flere parametre som pris, serviceniveau, udvalg og renlighed.

Kæderne scorer point efter deres placering i hver kategori, og til sidst bliver det hele så gjort op i en samlet stilling, hvor Danmarks bedste og ringeste supermarkedskæde bliver kåret.

I første kapitel af supermarkeds-krigen sætter vi naturligvis fokus på pris.

»Pris er uden tvivl det vigtigste i dansk dagligvarehandel,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Vi er et enormt prisorienteret folkefærd, så det er meget få supermarkedskæder, der kan sige sig fri for at være en del af priskrigen.«

Kun én procent af Irmas kunder oplever priserne som værende billige. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kun én procent af Irmas kunder oplever priserne som værende billige. Foto: Asger Ladefoged

Der er kæmpe forskel på, hvordan de forskellige kæders kunder opfatter prisniveauet. Vi starter i den dyre ende af skalaen.

Hos Meny, Irma og Kvickly svarer kun én procent af kædernes kunder, at de oplever priserne som billige.

Et nærmest absurd resultat.

»Det er selvfølgelig markant. Men det viser også, at forbrugerne er afklarede. De her kæders kunder får noget andet end lave priser, og det er de klar til at betale for,« forklarer Bruno Christensen.

I den anden ende af skalaen ligger Danmarks seks discountkæder på rad og række.

På førstepladsen finder vi Aldi, som har kæmpet med gigantiske underskud de seneste mange år.

71 procent af Aldis kunder svarer, at de oplever billige priser i Aldi.

Dermed ender de med at score den første topkarakter i B.T.s store supermarkedsdyst.

En sejr og position, som Bruno Christensen kalder »ekstremt vigtig« for Aldi.

Men det må ikke blive en sovepude, advarer Mogens Bjerre, lektor på Copenhagen Business School.

»Aldi vil selvfølgelig glæde sig. 'Billig' er et budskab, som Aldi har pumpet ud til danskerne gennem rigtig mange år. Så det er selvfølgelig en sejr for dem, at de er lykkedes med at opbygge den position,« siger Mogens Bjerre:

»Men de skal passe på med, at den sejr ikke bliver tom. Det er en meget presset kæde, så de skal finde ud af, hvordan de kan være mere end billige for deres kunder. De skal bygge oven på det her, for pris har ikke været nok.«

Om Aldi er lykkedes med at få kunderne til at være glade for mere end prisniveauet, bliver vi klogere på fredag.

Her ser vi nærmere på kundernes opfattelse af serviceniveauet i landets supermarkedskæder.