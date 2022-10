Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske bilforhandlere har så svært ved at skaffe fabriksnye biler, at nybilforhandlerne i stor stil er slået ind på en ny kurs.

En dugfrisk undersøgelse viser nemlig, at de lige nu især bruger kræfter og investeringskroner på at sælge brugte biler.

Det skriver finans.dk.

»Udfordringerne med at få levering af nye biler har stået på længe. Det begyndte under coronakrisen, som skabte mangel på komponenter – især mikrochip – og logistikudfordringer. Siden kom krigen i Ukraine, som betød nye forsinkelser. Alt sammen har det tvunget bilforhandlerne over mod salg af brugte biler for at holde gang i forretningen,« siger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i DI Bilbranchen, som står bag den nye undersøgelse.

Her svarer to ud af tre nybilforhandlere, at de fremover vil investere mere i salg af brugte biler.

Til sammenligning vil blot 39 procent af de adspurgte nybilforhandlere investere mere i salg af nye biler, mens 20 procent af forhandlerne forventer at skære i investeringerne i nye biler.

Nybilforhandlernes stigende interesse for brugte biler kan aflæses direkte i nye tal fra branchen.

Mens forhandlerne satte plader på 173.692 fabriksnye biler i de første ni måneder af 2019 – det seneste normale år inden coronakrisen – er tallet for samme periode i år blot 110.018 fabriksnye biler svarende til et dyk på hele 37 procent.

Manglen på fabriksnye biler får nybilforhandlere til at kaste sig over brugte biler. Foto: Henning Bagger Vis mere Manglen på fabriksnye biler får nybilforhandlere til at kaste sig over brugte biler. Foto: Henning Bagger

Alligevel er bilforhandlernes omsætning kun dykket 0,4 procent.

Det beskedne dyk i omsætningen skyldes primært, at nybilforhandlere lukker hullerne i omsætningen fra salget af nye biler med et stigende salg af brugte biler.

Det faldende salg af fabriksnye biler og den stigende efterspørgsel på brugte biler har samtidig sendt prisen på brugte biler op.

Underskuddet af brugte biler vil holde prisen på brugte biler oppe frem mod 2025, vurderer Bilbasens markedsanalytiker Jan Lang.