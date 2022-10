Lyt til artiklen

Onsdag morgen skinnede solen på flere måder over Lars Løkke Rasmussen.

For det første kunne han smile over, at Moderaterne i den seneste meningsmåling fra Voxmeter står til 9,2 procent af stemmerne og dermed er landets tredjestørste parti.

For det andet så var det rent faktisk skinnende solskin fra en skyfri himmel, da B.T.s reporter mødte Lars Løkke Rasmussen onsdag formiddag på gågaden i Horsens, hvor han var ude at snakke med vælgerne.

Men hvad vil så være Lars Løkke Rasmussens vigtigste krav til en ny regering for, at den mærker varmen fra solstrålerne?

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, smiler, da han onsdag formiddag møder folk i Horsens. Foto: Brian Bjelbak/Byrd.

Hverken Mette Frederiksen og rød blok eller Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen i blå blok har jo endnu fået at vide, om de støttes af Moderaterne.

»Mit hjerte banker ikke for nogen, men for noget,« siger Lars Løkke og smiler.

Spørgsmålet om det største krav til en kommende regering vil han dog godt svare på.

»Jeg har lige stået og talt med tre sygeplejersker, der ligesom jeg er bekymret over, at vores sundhedsvæsen er i frit fald,« siger han.

Her er Løkkes krav til ny regering Moderaterne vil have ændret på sundhedsvæsnet på følgende fem punkter: Moderaterne vil først og fremmest give et løn- og fastholdelsestillæg på 2500 kroner om måneden til sundhedspersonale, der er på fuld tid.

Et såkaldt 'tastekorps' skal aflaste de hvide kitlers computerarbejde, så de kan bruge tid på patienter.

Det skal ikke længere tage op til tre år for udenlandske læger og sygeplejersker at få lov at arbejde i Danmark.

I stedet for en behandlingsgaranti på sygehusene skal sundhedsvæsnet kunne prioritere det vigtigste.

Forskere skal bruge deres tid på patienterne, og ikke på andet arbejde. Kilde: Moderaterne

Og derfor skal der handles.

»Vi synes, at en ny regering er nødt til at tage sundhedsvæsnets udfordringer ekstremt alvorligt,« siger han og tilføjer:

»Det handler om at få lavet en akut redningsplan lige nu og her. Men det handler også om at få organiseret vores sundhedsvæsen på en sådan måde, så det fungerer bedre, end det gør i dag.«

Så Lars Løkke, ændringer af sundhedsvæsnet er helt afgørende krav for jer?

»Det er en meget, meget vigtig ting for os. Hvis noget kendetegner et velfærdssamfund, så er det sundhedsvæsnet,« siger han og fortsætter:

»Uanset hvor rige vi er eller ikke er, så har vi i Danmark haft mulighed for behandling af høj international kvalitet, når vi er syge. Men det er ikke situationen i øjeblikket. Det er i bakgear.«

Hvor vigtigt er det krav for jeres støtte til en regering?

»Man skal altid passe på med ultimative krav, men ja, vi mener, at en ny regering er nødt til at tage sundhedsvæsnets udfordringer ekstremt alvorligt,« siger han.

Er der andre krav?

»Vi er nødt til insistere på, at der skal være en advokatundersøgelse af den nuværende regerings håndtering af minksagen,« siger han.

Men om han peger på en regering med Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen, Søren Pape Poulsen eller for den sags skyld ham selv i spidsen, vil han ikke ud med.

»Vi er nødt til at vente, til danskerne har stemt, og vi har sammensat et nyt folketing,« siger han.