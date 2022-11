Lyt til artiklen

Udmeldinger fra både rød og blå blok om et muligt regeringssamarbejde bør mødes med en stor – meget stor – portion skepsis.

Det understreger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen onsdag.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet førte valgkamp på et bredt samarbejde, og det ønske har den hidtidige statsminister gentaget under debat onsdag formiddag.

Joachim B. Olsen bemærker, at også Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen nu åbner for en mulig dialog om et bredt regeringssamarbejde hen over midten.

»Vi er vidner til et gigantisk politisk teaterstykke. Det er et helt ufatteligt spild af vælgernes tid,« fastslår Joachim B. Olsen.

»Både rød og blå blok taler om et bredt regeringssamarbejde, men det er der altså ingen af dem, der har interesse i. Ingen,« understreger han desuden.

Han forklarer, at Jakob Ellemann-Jensens grunde til at åbne døren for en dialog lidt på klem ovenpå valget skyldes et ønske om ikke at få skylden, når ideen senere kollapser.

»Hvis Venstre bare siger nej, nej, nej og kategorisk afviser ideen om en midterregering hele vejen, vil de få det fulde ansvar, når Mette Frederiksen opgiver og går tilbage til sin oprindelige førsteprioritet, som er en rød regering,« siger Joachim B. Olsen.

Den situation ønsker Venstre naturligvis ikke at stå i, pointerer Joachim B. Olsen, og nu har man gjort Mette Frederiksens arbejde en lille smule mere vanskeligt.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det er vigtigt at understrege, at Mette Frederiksen heller ikke ønsker en bred midterregering. Men nu skal det se ud som om, at hun gør alt for, at det skal kunne lykkes, inden hun går tilbage til det røde flertal,« siger Joachim B. Olsen.

»Når Mette Frederiksen alligevel gentager sit ønske, så handler det simpelthen om at give sig selv det mest fordelagtige politiske manøvrerum. Og det har hun lige nu, hvor hun kan gå til begge sider, så hvorfor skulle hun ødelægge det?,« siger Joachim B. Olsen.