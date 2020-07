Manchester United er ligaens mest formstærke hold efter corona-genstarten med 13 point i fem kampe.

Manchester United er kommet noget nær suverænt i gang i Premier League efter coronapausen.

Det er lykkedes manager Ole Gunnar Solskjærs mandskab at hente 13 af 15 mulige point.

Torsdag blev Aston Villa fra bunden af rækken besejret med 3-0 på udebane.

Dermed har United-spillerne sat sig nogenlunde komfortabelt på den femteplads, der potentielt kan udløse en plads i Champions League i næste sæson.

Det formstærke hold har seks point ned til Wolverhampton. Samtidig truer Solskjærs spillere Chelsea og Leicester foran sig på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

Torsdag indledte Bruno Fernandes målscoringen på et straffespark efter en lille halv times spil, og umiddelbart før pausen tordnede Mason Greenwood gæsterne på 2-0 med et langskudsdrøn.

Paul Pogba øgede til 3-0 på et velplaceret skud fra kanten af straffesparksfeltet ti minutter i anden halvleg.

Tidligere på torsdagen hentede Southampton på udebane 1-1 mod Everton.

Gæsterne, der havde danske Pierre-Emile Højbjerg med i de sidste 20 minutter, bragte sig foran efter en halv time ved Danny Ings.

Kort forinden havde Southamptons James Ward-Prowse sendt et straffespark op på overliggeren.

Før pausen udlignede Richarlison til 1-1, der også blev kampens resultat mellem de to midterhold.

Tottenham måtte nøjes med 0-0 ude mod Bournemouth. Harry Kane blev muligvis snydt for et straffespark i kampens indledning, hvilket fik Tottenham-manager José Mourinho til at bande på sidelinjen.

Hjemmeholdets Adam Smith blev båret fra banen efter en times spil som følge af en kollision med Tottenhams Ben Davies. Smith blev liggende bevidstløs i græsset og blev båret fra banen.

