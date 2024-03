Tyske Lukas Podolski har ved siden af fodboldkarrieren begivet sig ud i et nyt eventyr.

For mens han som 38-årig stadig spidder forsvarene i den polske liga som angriber for Gornik Zabrze, så har han også travlt med at spidde kød og sælge det på det tyske kebab-marked gennem sin kæde 'Mangal'.

Indtil videre med så stor succes, at han for nylig er trådt ind på markedet i Berlin, hvor konkurrenterne dog ikke giver meget for den tidligere tyske landsholdsangribers foretagende.

»'Poldi' kan spille fodbold, men han kan ikke lave kebab. Hans kødspyd har ingen chance her,« siger en af tre konkurrenter indenfor en og samme blok i det hippe Kreuzberg-kvarter, ifølge BZ-Berlin.

Foto: Henning Kaiser/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Kaiser/AP/Ritzau Scanpix

Podolskis kebab-eventyr startede i Rhinen-området, hvor han indtil nu har 27 butikker.

Men for nylig fik kebabgnaskere, deres döner galt i halsen, da Podolski gik ud og fortalte, at den reelle pris for en döner kebab burde være 10 euro.

De var ganske enkelt i chok, skriver BZ-Berlin.

»Du giver omkring 10 euro for en Margerita-pizza, men det eneste du får, det er dej, tomatsauce og lidt ost. Så en kebab er alt for billig. Den skal være dyrere,« sagde Podolski med henvisning til inflationen.

Podolskis Berlin-eventyr indledtes i den forgangne weekend - dog med lavere priser end i hans Rhinen-butikker og det ifølge avisen på grund af den store konkurrence i Berlin.

Den venstrebenede angriber er ved siden af altså fortsat i fuld gang med en flot karriere, der blandt andet har kastet et verdensmesterskab i 2014 af sig, kontrakter i Bayern München, Inter og Arsenal samt 130 landskampe for Tyskland med 49 mål til følge.

Hans kontrakt med polske Gornik Zabrze udløber først i sommeren 2025.

Ugens Rapport er B.T.s fodboldpodcast, der hver uge dissekerer dansk fodbold. I denne uges udgave kan du blandt andet høre om et karaktermord på Lyngbys fyrede træner. Den diskussion får du efter 17 minutter af podcasten herunder.