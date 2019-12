Sønderjyske har haft en hård periode, og derfor betyder sejren over Esbjerg meget, siger Christian Jakobsen.

Sønderjyske fik søndag sin første sejr i syv kampe, da holdet slog Esbjerg 2-1 på hjemmebane i 3F Superligaen.

Det har været en mentalt hård periode for Sønderjyske-spillerne, og derfor betyder sejren meget, fortæller Christian Jakobsen.

- Sejren betyder rigtig meget. En ting er de tre point, men det betyder også meget mentalt, at vi endelig får en sejr, siger han.

- Vi har slidt lidt i det på det seneste, så det kommer forhåbentlig til at betyde rigtig meget for os, siger han.

At spillerne har været hårdt ramt på selvtilliden, har holdets cheftræner Glen Riddersholm også kunnet mærke.

Det har hæmmet spillerne så meget, at Sønderjyske har haft, hvad han kalder en vanvittig uge.

- Torsdag havde vi en træning, hvor jeg må erkende, at i de mange år, jeg har været fodboldtræner, kommer den ind i top tre over dårligste træninger, siger han.

Derfor aflyste han fredagens træning for at løfte humøret i truppen og for at få et afbræk.

- Vi lavede noget ude af huset for at skabe smil og humør, for nogle gange kan man tænke så meget, at det bliver en mental blokade, så du simpelthen ikke kan få det, du har i hovedet, ud i benene, siger Riddersholm.

- Jeg siger ikke, det var årsagen til, at vi vandt, men vi havde et udtryk, der gjorde mig fortrøstningsfuld, og det havde jeg også været, selv om vi havde tabt, siger Glen Riddersholm.

Selv om Sønderjyske fik sin første sejr længe, er holdet ikke ude af problemerne endnu, fortæller Riddersholm.

- Vi er ikke ude af det endnu. Vi har stadig mange ting, vi skal lære og lære af, så vi kigger ikke fremad endnu.

/ritzau/