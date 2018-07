Superstjernen slog på sit første pressemøde fast, at målet er en Champions League-titel med Juventus.

Torino. Champions League skal hjem til Torino.

Det synes at være dagsordenen i italienske Juventus efter tilgangen af superstjernen Cristiano Ronaldo.

Intet mindre end Champions League-titlen tyder på at være kravet til verdensstjernen, der mandag holdt sit første pressemøde i forbindelse med sommerens klubskifte fra Real Madrid til italienske Juventus.

Fra tidlig mandag morgen samledes hundredvis af Juventus-fans foran klubbens stadion og sang ifølge AFP om, at Ronaldo skal bringe Champions League-trofæet til klubben.

Senere mandag svarede superstjernen så det, alle fans af den italienske storklub givetvis ønskede at høre:

- Efter hvad jeg gjorde i Manchester og Madrid, vil jeg også skrive historie i Juventus. Champions League er en meget vanskelig turneringen at vinde, men selvfølgelig vil jeg prøve at hjælpe, lød det på pressemødet fra Ronaldo.

Her slog den 33-årige megaprofil også fast, at han ikke er som alle andre fodboldspillere, der i slutningen af karrieren søger mod fjerne destinationer som Kina eller USA for at spille i de sidste år af karrieren.

- Jeg er anderledes end andre spillere, som tænker, at deres karrierer er forbi, når de når min alder. Jeg ønsker at vise, at jeg ikke er som andre, sagde Ronaldo.

/ritzau/