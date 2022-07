Lyt til artiklen

Selv bor de i Ikast og lever et liv i ganske rolige omgivelser, men når Annie og Mogens Harder har fri, bruger de tiden på at følge deres verdenskendte datter og svigerdatter.

Datteren hedder Pernille Harder og svigerdatteren Magdalena Eriksson.

Netop nu er de i England, hvor de tørner ud for henholdsvis Danmark og Sveriges kvindefodboldlandshold ved EM-slutrunden.

Og her er Annie og Mogens Harder selvfølgelig med hele vejen.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson har spillet mod hinanden flere gange både på lands- og klubplan. Far-Harder forsikrer dog, at de holder med datteren, når det sker.

Mens slutrunden står på, bor de i Harder og Erikssons lejlighed i London. Til daglig tørner de to verdensstjerner ud for Chelsea, og derfor vil London-lejligheden rumme flere gæster i løbet af den kommende tid, end den normalt gør.

Også Pernille Harders storesøster, Louise, og hendes familie er draget til det engelske. Og torsdag ankom en række af mor Annies veninder, som også er i England for at se Danmarks tre puljekampe.

Veninderne er altid til stede, når Danmarks kvinder spiller hjemme på Viborg Stadion, og det samme er mor og far, som har været med hele vejen.

»Vi har været med helt fra start, og Pernille kom jo tidligt på landsholdet. Så vi har både været til EM i Sverige i 2013, i Holland i 2017 og så nu her i England. I Sverige var der først omtale, da de kom i semifinalen, og der var nærmest ingen tilskuere,« siger Mogens Harder og fortsætter:

Pernille Harders forældre (tv.) sammen med svigerdatteren, Magdalena Erikssons, forældre (th.) inden Danmarks første EM-kamp mod Tyskland.

»Så blev det lidt bedre i Holland, hvor de kom i finalen, og en del danskere kom ned. Men når der dukker så mange danske tilskuere op herovre til den første puljekamp, er det helt fantastisk for os at se. Der kan vi virkelig fornemme udviklingen inden for kvindefodbolden.«

Det er ikke kun kvindefodbolden, som Pernille Harder og Magdalena Eriksson har været med til at udvikle. Også inden for LGBTQ+-rettigheder har de to Chelsea-stjerner været store fortalere.

»Vi beundrer alt det, de gør. Den måde, de bruger deres stemme inden for det, de nu kæmper for, er vi stolte af. Det kan vi ikke lægge skjul på. Det er prisværdigt, at de vil gøre det,« siger en glad Mogens Harder, da B.T. fanger ham over telefonen, mens han er på vej ned efter morgenbrød.

De havde håbet på at kunne se det danske landshold træne på datterens hjemmebane, men da træningen er blevet lukket for tilskuere, må de i stedet bruge dagen på at se frem til Danmarks sidste puljekamp mod Spanien lørdag.

Til VM i 2019 havde Danmark ikke formået at kvalificere sig. Det havde Sverige derimod, og Pernille Harder var taget af sted med sine forældre for at støtte kæresten.

Og de er vant til at vente på deres datter og svigerdatters kampe.

»Vi forsøger at komme af sted så ofte, vi kan, men arbejdet tager meget af vores tid. Ofte tager vi en forlænget weekend, for både Annie og jeg har altid fri om mandagen, men Annie arbejder hver anden lørdag, så det er ikke altid, vi kan få det til at passe,« fortæller Mogens Harder.

Inden Pernille Harder skiftede til Chelsea, tørnede hun ud for den tyske klub Wolfsburg, og der så forældrene en hel del mere til deres datter.

»Der var det betydelig nemmere for os at komme af sted, for der kunne vi bare sætte os i vores bil og køre fem timer - så var vi der.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Til gengæld var det ikke nemmere for hverken Pernille Harder eller kæresten Magdalena Eriksson, der skiftede til Chelsea samme år, som Harder skiftede til Wolfsburg.

»De havde kun ferieperioderne, hvor enten Pernille kunne komme til England, eller Magda kunne komme til Tyskland. Det var meget over Skype, det foregik for dem,« fortæller Mogens Harder om datterens forhold.

Og selvom både hans datter og svigerdatter spiller for Chelsea, er det faktisk en af klubbens rivaler, han og resten af familien holder med.

»Vores familie er inkarnerede Manchester United-fans, det har vi været alle dage. Men nu holder vi også med Chelsea Women,« griner han.

Lørdag aften er Mogens og Annie på plads i London, når datteren Pernille og de andre danske EM-kvinder kan sparke sig i kvartfinalen med en sejr over Spanien.