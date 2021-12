Onsdag skulle være dagen, hvor Manchester City-stjernen Benjamin Mendy skulle beslutte, om han ville erklære sig skyldig i de seks voldtægter, han er sigtet for.

Det skulle ske ved en indledende høring ved Chester Crown Court forud for hans retssag i januar. Men nu er der ny udvikling i sagen.

Den franske forsvarsspiller er således blevet anklaget for en yderligere voldtægt, der skulle være foregået tilbage i juli.

Det skriver en række engelske medier herunder Sky Sports.

Dermed er Mendy nu anklaget for i alt otte lovovertrædelser mod fem forskellige kvinder, der inkluderer syv voldtægter relateret til fire kvinder.

Benjamin Mendy startede på banen i sæsonpremieren mod Tottenham, men derfra er det kun gået én vej for superstjernen.

Manchester City-spillerens vanvittige nedtur begyndte således for alvor i slutningen af august, hvor han blev fængslet for hændelserne, der angiveligt har fundet sted mellem oktober 2020 og august 2021.

I samme ombæring blev han suspenderet fra storklubben, indtil der kommer en afklaring i sagen. Siden fængslingen er samtlige af hans tre anmodninger om at blive løsladt blevet nægtet af det britiske retssystem.

Benjamin Mendy er ikke ligefrem hvem som helst. Venstrebacken blev solgt fra Monaco til Manchester City for 430 millioner kroner i 2017, hvor han har vundet ti titler, herunder fire engelske mesterskaber.

I Monaco vandt han også det franske mesterskab.

For sit hjemland Frankrig har han også været med til at vinde VM. Det skete i Rusland i 2018, hvor han var på banen i en enkelt kamp. Det var mod Danmark i den sidste gruppekamp.

Retssagen for Benjamin Mendy var planlagt til at starte 24. januar ved domstolen i Chester lige uden for Liverpool, men den er nu udskudt til senere i 2022.