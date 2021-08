Mohamed Daramy er nu på vej til Ajax Amsterdam.

Fredag morgen har han sat sig ind i sin agent Hasan Cetinkayas privatfly, og kursen er sat mod den hollandske hovedstad.

Det gør han dagen efter, at han spillede endnu en blændende kamp og dermed sin foreløbig sidste optræden for FC København, da han var med til at sikre den danske storklub gruppespil i Conference League med en sejr på 5-0 over Sivasspor.

I Amsterdam vil Mohamed Daramy ifølge B.T.s oplysninger skrive under på en fem år lang kontrakt, og når det er sket, vil han være det største salg i FC Københavns historie.

Omkring 100 millioner kroner betaler hollænderne i den danske klubkasse for at få Mohamed Daramy.

En ung fyr på 19 år, der har haft en helt vild uge.

Ud over rekordsalget til storklubben Ajax Amsterdam er han blevet nybagt landsholdsspiller, fået sit kørekort og kan se frem til en masse millioner af kroner på bankkontoen.

