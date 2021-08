Mohamed Daramy er vanvittig hurtig i en spurt.

Men det har været lige før, at den unge mand alligevel ikke har kunnet følge med det hæsblæsende tempo, der har præget hans liv denne uge.

På få dage har det 19-årige stortalent oplevet mere, end hvad de fleste bare drømmer om.

Først blev kantspilleren solgt for et rekordbeløb, så er han blevet Ajax-spiller, så har han fået kørekort, og så har han kronet vanvidsugen med at blive landsholdsspiller.

Mohamed Daramy blev klappet af banen i sin sidste optræden for FC København. I hvert fald i denne omgang. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mohamed Daramy blev klappet af banen i sin sidste optræden for FC København. I hvert fald i denne omgang. Foto: Nils Meilvang

»Det er ikke rigtigt gået op for mig,« fortæller Mohamed Daramy efter FCKs storsejr 5-0 mod Sivasspor i Conference League-kvalifikationen.

Tidligere på ugen blev det officielt, at den unge FCK'er skifter til Ajax Amsterdam for et beløb på omkring 13 millioner euro – svarende til næsten 100 millioner kroner – hvilket gør Daramy til det største salg i hovedstadsklubbens historie.

»Der er sket en masse i denne uge, og der er kommet noget nyt hele tiden, så der skal mere ro på i hvert fald,« siger Mohamed Daramy.

»Jeg er rigtig glad for, at det har kunnet lade sig gøre. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker i fremtiden.«

Jess Thorup og Mohamed Daramy gav hinanden et dybfølt kram, da sidstnævnte forlod græstæppet i Parken under kampen mod Sivasspor. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jess Thorup og Mohamed Daramy gav hinanden et dybfølt kram, da sidstnævnte forlod græstæppet i Parken under kampen mod Sivasspor. Foto: Nils Meilvang

Nu fortsætter Daramys travle dage, når han rejser til Amsterdam fredag – for hurtigt at komme tilbage til Danmark, når der er landsholdssamling, der starter på mandag.

»Jeg skal ned i morgen, og så kommer jeg nærmest tilbage med det samme, fordi der er landsholdspause, så der er nogle heftige dage med en masse stress. Jeg skal frem og tilbage,« siger han.

Mohamed Daramy fik et smukt farvel til Parken, da han scorede et mål i torsdagens europæiske storsejr.

Han fik også en smuk hyldest, da han blev skiftet ud og klappet af banen sidst i kampen.

»Jeg blev helt rørt, da alle klappede af mig og sang om mig. Spillerne kom hen og sagde tak for alt, og at de glæder sig til at se, hvad der sker i Amsterdam. Det var meget specielt,« siger Daramy.

»Det er noget, jeg ikke vil glemme.«