Hvad skal man snart sige om det danske fodboldlandshold?

Seks kampe, seks sejre og en målscore på 22-0. Ja, den er altså god nok. Tirsdag fuldstændig destruerede de danske drenge Israel foran et udsolgt Parken og spillede sig et stort skridt nærmere VM i Qatar næste år med en 5-0-sejr.

Med flotte driblinger, vilde afleveringer og flere smukke mål sendte Kasper Hjulmands tropper (igen) landet på den anden ende med endnu en overbevisende præstation i kvalifikationen.

Og det smukke spil og suveræne resultater har derfor også fået nettet til at koge over, mens flere begynder at stille spørgsmålet: Er vi lige nu vidne til det bedste danske landshold nogensinde?

Er det nuværende danske landshold det bedste nogensinde?

Se bare et udpluk fra forskellige danske Twitter-brugere herunder:

'Det bedste danske landshold nogensinde?'

'Vi har verdens bedste landshold.'

'Mæhle, Joakim Mæhle, udgør p.t. en betragtelig del af grunden til at tage i Parken og se et af de bedste danske landshold nogensinde. Utroligt, men inspirerende. Bare klø på, unge knægte derude i de små klubber.'

'Det bedste landshold i dansk historie!'

Kigger vi blot på 2021 har det da også været noget nær perfekt for Kasper Schmeichel og co., der i sommer tryllebandt nationen, da de gik hele vejen i EM-semifinalen, inden englænderne sendte Danmark ud.

I alt er det blevet til 14 kampe, 31 point og hele 36 danske scoringer i 2021, hvor der altså fortsat venter fire kampe i VM-kvalifikationen.

Danmark topper lige nu suverænt gruppe F med 18 point, mens Skotland indtager andenpladsen med 11 point.