Antoine Griezmann har gjort det. LeBron James har gjort det.

Og den franske stjerne Kylian Mbappé er i fuld gang med det.

Sæbeoperaen omkring fremtidsbeslutningen for verdensstjernen har været i fuld gang i månedsvis. Det seneste uger har valget stået ret klart. Enten bliver det Real Madrid, eller så forlænger han med PSG, hvor hans oprindelige kontrakt udløber denne sommer.

Og nu skriver den italienske transferguru Gianluca Di Marzio samt franske L'equipe og RMC Sport, at Mbappé har truffet sin beslutning. Han bliver i Paris, som han forlænger med, er meldingen. L'equipe skriver, at han har sagt ja til en tre-årig forlængelse, selvom han endnu ikke har underskrevet. Man tilføjer dog, at det vil være meget usandsynligt, at den beslutning skulle blive ændret.

Der spekuleres lige nu, om han kan gøre sin beslutning officiel efter lørdagens kamp mod Metz, som er sæsonens sidste for PSG.

Mbappés mor, Fayza Lamari, bekræftede officielt tidligere på ugen, at man havde modtaget 'næsten identiske' tilbud fra både Madrid og Paris. Ifølge den anerkendte journalist Guillem Balague har Real Madrid dog indset nederlaget. Angiveligt skulle klubbens præsident Florentino Pérez fortalt klubbens spillere efter fredagens kamp mod Real Betis, at Mbappé ikke kommer til klubben.

Sikkert er det dog, at den 23-årige franske verdensstjerne bestemt ikke kommer til at mangle salt til sit guldæg.

Både Real Madrid og PSG har sagt ja til at betale franskmanden en vanvittig sum af 150 millioner euro bare for at skrive under på kontrakten. Det svarer til lidt over én milliard kroner. Og det indholder ikke løn, bonusser og alt det jazz.

Real Madrid har forsøgt at hente Mbappé til klubben i årevis. Man prøvede allerede, da han skiftede fra Monaco til PSG i 2017. Dengang fik man et afslag, og selvom man troede, det kunne lykkedes denne gang, blev det til endnu et nej.

Nu peger alt mod den franske stjernes hjemby Paris.