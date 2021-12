Manchester United kan ikke for alvor få klaveret til at spille i denne sæson, og det var igen tydeligt mandag aften.

Det stjernespækkede mandskab skuffede fælt mod bundproppen Newcastle, og efter 1-1-resultatet tordner den engelske fodboldekspert og United-legende Gary Neville nu mod holdets største stjerner.

For én ting er at spille dårligt. Noget andet er, hvis man end ikke har den rette attitude på banen.

Efter første halvleg var Manchester United bagud med ét mål, og det var ikke en indsats, som spillerne kunne være bekendt, sagde Neville i Sky Sports studie.

Gary Neville er irriteret over den attitude, som Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo viste mandag aften.

»De har ikke gjort en eneste ting rigtigt som hold, og ikke en eneste spiller kan gå ind i omklædningsrummet og sige, at de har gjort deres arbejde, eller endda gjort det godt nok. Der var intet positivt. Intet,« sagde han frustreret og fortsatte:

»De klynker over hinanden. De er en flok tudefjæs! En flok tudefjæs! Se dem på den bane. De har armene i vejret og brokker sig over alt! Helt ærligt, de har været helt chokerende derude i første halvleg. De fik den sidste manager fyret. Ralf Rangnick kommer ikke til at blive fyret, for han har kun haft et par uger med dem, men de vil ærligt talt få mange managere fyret, hvis de fortsætter sådan her.«

De skarpeste skyts blev sendt afsted mod holdets nok to største stjerner – Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes.

Efter det skuffende resultat valgte de to portugisere nemlig at gå direkte mod omklædningsrummet i stedet for at gå hen og sige tak til de fans, der havde taget turen til St. James Park.

»Du skal gå hen og klappe ad fansene efter ​​kampen. Jeg er ligeglad med, hvordan du selv har spillet, og hvad kampen endte. Kom over til dem. Især når du er den bedste spiller i verden og en af ​​de største til alle tider. Det har irriteret mig i omkring to måneder. De bedste spillere på dit hold... det er ødelæggende, når de viser det kropssprog til de yngre spillere. De er nødt til at hjælpe dem.«

Manchester United ligger aktuelt på en syvendeplads i Premier League med 28 point efter 17 kampe. Allerede torsdag skal de igen i ilden, når de får besøg af Burnley.