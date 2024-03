Carlo Ancelotti risikerer flere år i fængsel, hvis han bliver fundet skyldig i skattesnyd.

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti står til adskillige år bag tremmer, hvis anklagemyndigheden i Madrid får sin vilje.

Italieneren er anklaget for skattesnyd i en sag, der går tilbage til hans første periode som træner i den spanske hovedstadsklub. Konkret skulle han have undladt at opgive indtægter fra imagerettigheder i 2014 og 2015.

I alt drejer det sig om indtægter i omegnen af en million euro, og anklageren kræver Ancelotti fængslet i fire år og ni måneder.

Carlo Ancelotti er en af fodboldverdenens mest succesfulde trænere. Han har blandt andet vundet Champions League fire gange med henholdsvis AC Milan og Real Madrid.

/ritzau/

