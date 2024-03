Simone Boye venter sit første barn og vender derfor først tilbage på banen til efteråret.

Landsholdet og den svenske mesterklub Hammarby må klare sig uden Simone Boye frem til efteråret.

Den 31-årige forsvarsspiller venter således barn til sommer, skriver Hammarby på sin hjemmeside mandag.

- Alle i klubben er glade på Simones vegne, og vi hjælper alle hinanden, så hendes hverdag i Hammarby forløber så gnidningsfrit som muligt.

- For en kvindelig eliteatlet er omstillingen til at blive forælder en helt anden end for mænd, og vi hjælper Simone på alle måder, vi kan, både nu, før og efter fødslen, siger klubbens sportschef, Johan Lager.

Boye har trænet delvist med resten holdet i vinterens opstart og fortsætter så længe som muligt.

- Jeg glæder mig meget til at blive mor, og det er blevet taget rigtig godt imod af klubben.

- Vi har fundet en god måde for mig at være med omkring holdet, og jeg får de bedste forudsætninger for at komme tilbage på banen. Det føles trygt og godt, og det er en spændende tid, siger Boye til Hammarbys hjemmeside.

Boye har spillet 90 kampe og scoret 5 mål for det danske landshold. Tidligere i klubkarrieren var hun i Brøndby, Bayern München, Rosengård og Arsenal.

I sidste sæson var hun med til at gøre Hammarby til svensk mester for første gang siden 1985.

/ritzau/