Den tidligere engelske fodboldstjerne - og nuværende tv-personlighed - Rio Ferdinand havde fremtidsplanerne på plads. Men så indtraf tragedien.

I maj 2015 døde Manchester United-forsvarsspillerens kone, Rebecca Ellison, kort tid efter, at hun havde fået konstateret kræft. Hun blev kun 34 år gammel. Det var i samme periode, hvor Rio Ferdinand var i gang med at indstille sin glorværdige karriere

Og med ét stod Rio Ferdinand som alenefar til parrets tre børn. Og det ændrede alle planer.

I podcasten The Overlap fortæller han, at hans drøm om at blive fodboldmanager blev lagt på hylden med et fingerknips.

Foto: Gary Oakley/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gary Oakley/AP/Ritzau Scanpix

»Hvis du skal være manager, så SKAL du være til stede 24/7. Der er ingen fritid. Jeg har set det med Stevie (Gerrard, red.) og Frank (Lampard, red.). Den ændring fra at være at være ekspert til at være manager -de taler konstant i telefon,« fortæller Rio Ferdinand, der efter karrieren har arbejdet som tv-ekspert.

»Mine børn havde brug for, at jeg var der 100 procent for dem. Jeg var på arbejde, men det var altid muligt for dem at kontakte mig. Jeg kan altid være sammen med dem ved aftentid - og alt det går managers glip af.«

»Så jeg måtte tage en hurtig beslutning dengang. Det var ikke engang noget, jeg skulle overveje. Jeg besluttede mig bare for, at det (manager, red.) skulle jeg ikke være.«

Rio Ferdinand blev i 2019 gift med tv-stjernen Kate Wright, som han har fået to børn med.