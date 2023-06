Normalt udstråler han en stoisk ro, men pludselig blev han alligevel lidt febrilsk i ferieparadiset.

Landsholdets stærke fyr i midterforsvaret Joachim Andersen er vant til at spille på de største scener i Premier League, men da sæsonen var forbi, skulle han på en noget anden 'opgave'.

Crystal Palace-stjernen var i Sydfrankrig med sin kæreste Cecilie Porsdal, og i St. Tropez stillede han spørgsmålet, som kan få selv de mest selvtillidsfulde til at vakle en smule.

Hun blev meget glad og sagde ja til at blive gift med sin mangeårige fodboldkæreste.

»Jeg har været sammen med min kæreste et stykke tid og tænkte, at nu skulle ske, at der kom en ring på fingeren. Vi var lige i St. Tropez et par dage.«

»Det var super fedt og en speciel dag.«

»Jeg var ikke nervøs op til, men lige op til blev jeg fandeme nervøs og rystede lidt. Det er en uvant situation, og det glemmer jeg aldrig.«

Han havde kun vendt det med et par andre helt tætte inden det store spørgsmål nåede frem til partneren.

Hvordan tog hun det?

»Hun sagde i hvert fald ja – det er en god start«, griner Andersen.

»Ej, hun blev rigtig glad.«

De ved ikke, hvordan brylluppet skal skrues sammen, eller hvornår det skal stå, men indtil nu kan de jo nyde livet som forlovede.

Andersen har været hjemme i Danmark i et par dage, hvor det blandt andet blev til lidt træning på KBs baner og en cykeltur gennem København sammen med Yussuf Poulsen og Pierre-Emile Højbjerg.