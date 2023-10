Rasmus Højlund fik en afgørende betydning for Danmark i kampen mod San Marino, da han scorede i 2-1-sejren, og han kom også i fokus for flere andre ting.

Under hele kampen var han i infight med modstanderne, og det endte med, at han modtog trusler fra dem:

»De sagde: 'Vent på den næste aktion, vi smadrer dig i næste duel, vi har ikke noget at tabe.' Dommeren forstår ikke italiensk, så jeg kan ikke bebrejde ham,« siger Rasmus Højlund, som også provokerede sine modstandere i anden halvleg, da Danmark scorede sejrsmålet.

Her tyssede han på San Marinos spillere, som efter kampen fortalte den danske presse, at han var respektløs. Men Rasmus Højlund forklarer, at hans attitude havde sin årsag:

Rasmus Højlund tager sig til ryggen lige før udskiftning i EM kvalifikationskamp mellem San Marino – Danmark i San Marino, tirsdag den 17 oktober 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund tager sig til ryggen lige før udskiftning i EM kvalifikationskamp mellem San Marino – Danmark i San Marino, tirsdag den 17 oktober 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg forstår italiensk, og flere af dem rendte og sagde grimme ting til mig, og ikke nok med det så skubber de, slår og tager ekstra hårdt fat i mig,« siger angriberen og fortsætter:

»Så da vi scorede, jublede jeg ekstra meget og viste flaget over for dem. Det kunne de åbenbart ikke håndtere, og så begyndte de at skubbe og sådanne nogle ting, jeg går så stille og roligt væk,« forklarer han og deler detaljer om de interne kampe, han havde:

»Jeg synes, at det er utroligt respektløst, at de slår og river. Især ham, der står derover (Alessandro Tosi, red.), begynder at nive mig og holde ekstra meget fat i mig, og jeg kan ikke sige så meget mere, end at det er 100 procent dem, der starter, og så kører legen bare.«

»Og så ender det med, at de tager det til det næste niveau, fordi de ikke har noget at tabe, og de ved godt, at så kan de lige så godt prøve at ødelægge karrieren for en eller anden,« siger Højlund med fokus på en enkelt sekvens i slutningen af kampen.

Her fik Rasmus Højlund nemlig et hårdt knæ lige i ryggen:

»Især den sidste duel har intet med fodbold at gøre. Den er direkte til rød, og jeg føler ikke, at dommeren overhovedet har styr på kampen.«

»Jeg har stadig ikke set, hvordan min ryg har det. Jeg har pulsen oppe og føler, det er okay, men vi må se i morgen tidlig. Folk ved godt, at jeg har haft noget med ryggen, så det har holdt mig ude. Jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, det er en ærgerlig situation, jeg er endt ud i,« bemærker den danske topscorer, som ikke sagde tak for kampen til sine kombattanter:

»Nej, jeg skal ikke have noget med dem at gøre. Jeg skulle ikke sige tak til kampen til dem.«