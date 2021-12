Det er ikke hver dag, at en kamp fra den næstbedste række i Colombia rammer de europæiske medier, men ikke desto mindre er det nu tilfældet, at lørdagens opgør mellem Llaneros og Union Magdalena er på alles læber.

Union Magdalena kunne med en sejr ude hos Llaneros rykke op i den bedste række, og det lykkedes lige præcis at hive de tre point hjem, selv om hjemmeholdet førte med 1-0 indtil det allersidste minut af overtiden. Her skete det fuldstændig groteske, at Llaneros på godt fodboldsprog holdt op med at forsvare.

Hvis du mangler syn for sagen eller en bekræftelse af den påstand, skal du bare se klippet nederst i denne artikel.

Efter kampen og de vanvittige scener er beskyldningerne om matchfixing i colombiansk fodbold væltet ind, og de har ikke mindst fået en stor flade at leve på, efter landsholdsstjernen Juan Cuadrado har udtrykt sig på sociale medier og delt sin holdning med millioner af følgere.

A lo bien a lo bien, que falta de Respeto ese gol del unión — Juan Cuadrado (@Cuadrado) December 4, 2021

Cuadrado kalder det afgørende mål til Union Magdalena for 'mangel på respekt', og det har blandt andet fået en anden colombiansk landsholdsspiller i Mateus Uribe til at følge trop og skrive, at 'det er flovt for colombiansk fodbold'.

Hændelsen har da også allerede fået et efterspil, da Spillerforeningen i Colombia vil til bunds i sagen.

'På baggrund af tvivlen om resultatet mellem Llaneros og Union Magdalena har vi bedt disciplinærkomiteen gennemføre en grundig undersøgelse så hurtigt som muligt,' skriver de professionelle fodboldspilleres forening, ACOLFUTPRO, i et tweet.

Indtil videre er der ikke tvivl om, hvad holdningen er derude hos folk. Se bare disse tweet.

Men vurdér selv her, hvad du synes om målet, ved at klikke her.