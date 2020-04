Allan Gaarde blev for godt fem måneder siden fyret som sportsdirektør i AaB og fortalte for nylig i et interview med Nordjyske, at han igen er ved at være klar til et nyt job - samtidig fortalte han, at han igen skal være far.

Her få dage efter var han så klar til et nyt interview med Viaplay Sport Live, og her kom det frem, at konen er... fem måneder henne, og det kunne han ikke lade være med at lave sjov med.

Gaarde fortæller samtidig, at familieforøgelsen ikke var ventet, men:

»Sådan noget sker åbenbart, når man har masser af tid. Men det er da fantastisk. Min kone er en fem måneder henne nu,« siger han i klippet, som du i øvrigt kan se i toppen af denne artikel.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Her kommer han også ind på, hvad han i øjeblikket bruger tiden på, mens han venter på det rigtige tilbud og barn nummer to.

»Egentlig har jeg i den seneste tid brugt et par dage om ugen som ledelseskonsulent/kommunikationsrådgiver, hvor jeg har testet den del af, og så er jeg også så småt begyndt at finde ud af, hvad jeg skal bruge min næste tid på. Og det kan være bredt,« siger han og udelukker ikke en retur til fodbolden.

Gaarde fortæller, at der da også har været henvendelser fra fodboldbranchen, men intet har endnu været af en karakter, hvor han vil slå til.

Gaardes afløser, Inge André Olsen, begyndte i øvrigt i sit nye job i dag og er blevet interviewet af B.T. i forbindelse med et saftigt transferrygte.