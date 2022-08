Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ståle Solbakken, eks-FC København-træner og stor Premier League-følger, slikker sig om munden ved udsigten til at se Mikkel Damsgaard afløse Christian Eriksen som spilfordeler i Brentford.

»Hvis Brentford køber Damsgaard, så kommer han til at score nogle overraskende mål for Brentford,« siger Ståle Solbakken i et interview med Viaplay.

Danskerklubben i London nærmer sig boldbegavelsen Damsgaard, da den danske landsholdsstjernes nuværende klub, italienske Sampdoria, skulle have accepteret et bud på omkring 150 millioner kroner fra Premier League-klubben.

Det erfarede Sky Sports tirsdag, som melder, at man regner med, at lægetjek og andre formaliteter skal ordnes i denne uge.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ståle Solbakken, som kender Damsgaard fra deres fælles fortid i Superligaen, mener dog, at det 22-årige danske landsholdstalent skal arbejde med sin fysisk, hvis han for alvor skal blive en succes i Premier League.

Han har eksempelvis i det forgangne år, siden det store internationale gennembrud ved EM, været særdeles plaget af skader

»Han er sådan en spiller, der ser lidt klejn ud, og ikke rigtigt har fysikken til engelsk fodbold. Men hvis Brentford kan hjælpe, og han får styr på sin fysik - han har haft mange skader i år - så kommer han til at score nogle mål, som folk kommer til at spærre øjnene op for i Premier League,« siger den nuværende norske landstræner.

Den ventede Damsgaard-handel mellem Sampdoria og Brentford er ikke officiel.