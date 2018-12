Efter små fire måneder som alenemor åbner Simone nu op om hverdagen.

Det var en ærlig Simone Pedersen, der tidligere i år afslørede over for Realityportalen, at forholdet mellem hende og kæresten, Sebastian, var gået i stykker. Efter næsten tre år som kærester var den unge mors følelser væk, og efter et par måneder med mange overvejelser tog hun skridtet og stoppede forholdet.

Det er efterhånden fire måneder siden, at ‘De unge mødre’-deltageren forlod kæresten og skulle vænne sig til en ny hverdag som alenemor til to-årige Emliy. Nu fortæller hun Realityportalen, hvordan det går.

»Det går skidegodt som alenemor. Det er jeg glad for at være, men det er også megaudfordrende. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg mangler en ekstra hånd engang i mellem,« griner Simone og fortsætter:

»Men i bund og grund er der kommet lidt mere ro på. Man er lidt mere rolig, og alt bliver gjort i ens eget tempo i stedet for at være to personer, der skal have det til at fungere. Men lige med sådan noget som fødselsdage og med at handle og økonomi og alt sådan noget, der kan jeg godt mærke, at jeg har mistet en bedre halvdel.«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Simone fortælle mere om babyplanerne, mens du også kan høre den unge mor afsløre en hemmelighed omkring sin etniske baggrund:

Simone har tidligere slået fast, at hendes helt store håb er, at hun i fremtiden får et godt forhold til Sebastian, hvor de kan samarbejde som forældre og fejre datterens store mærkedage sammen. Mens bruddet stadig er friskt, er forholdet dog ikke altid helt godt, men den unge mor har på ingen måde opgivet håbet.

»Mit forhold til Sebastian er meget op og ned. Nogle gange er det godt, og nogle gange er det skidt. Vi skal lige have samarbejdet til at komme helt op at køre. Men jeg er sikker på, at vi nok skal få styr på det på et tidspunkt,« fortæller Simone.

En ny kæreste er ikke noget, den unge mor prioriterer lige i øjeblikket.

»Jeg skal nok ikke være alenemor resten af livet, men jeg leder ikke efter kærligheden. Hvis han kommer, så kommer han, og hvis han ikke kommer, så kommer han ikke. Jeg leder ikke, men jeg er heller ikke afvisende,« siger hun med et smil.

Som Realityportalen tidligere har afsløret, så medvirker Simone og Emliy i fire specialafsnit kaldet ‘De unge mødre på slottet’, der skal sparke gang i den kommende sæson af reportageserien, hvor mor og datter også medvirker. Her kan seerne glæde sig til at følge med i Simones liv som alenemor.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk