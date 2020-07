»Folk skal slappe af!«

Den kontante opfordring kommer fra 'Paradise Hotel'-deltageren Türker Alici. Ham, som nogle mener blev udsat for racisme under en af programmets parceremonier.

En episode, der har skabt virak i særligt Sverige, hvilket har fået Nordic Entertainment Group (Nent) til at fjerne afsnittet fra alle platforme.

Men det er fuldstændig unødvendigt, mener den 27-årige realitydeltager.

»Jeg tænker, at det er latterligt.«

»Jeg synes bundærligt, det er at bukke under og understrege, hvor stærke folk på de sociale medier er, når de rotter sig sammen. Det er skræmmende,« siger han.

Episoden, som har fået flere til at kritisere den danske udgave af realityformatet, fandt sted i fjerde afsnit i den seneste sæson.

Her spørger vært Rikke Gøransson deltageren Sarah Dohn, som lige har stillet sig bag Türker Alici, om han er hendes type. Hun svarer:

»Lidt. Jeg er ikke så meget til det udenlandske. Men han er bestemt en type, jeg ville gå efter, hvis han ikke var fra udlandet. Det er ikke, fordi jeg er racist, men jeg går bare normalt ikke efter udlændinge.«

Udtalelsen er nu gået viralt blandt særligt svenske seere, som mener, den er racistisk.

En kritik, som Nent har taget til efterretning.

I et skriftligt svar forklarede Mette Barnes, kommunikationschef hos Nent Group Danmark, følgende til B.T. søndag:

'Vi har et ansvar for at levere indhold, der på ingen vis positivt fremstiller diskriminerende adfærd eller går på kompromis med vores værdier som virksomhed, og derfor har vi valgt at fjerne 'Paradise Hotel' sæson 16, afsnit 4, da der optræder en episode, der kan opfattes stødende for vores seere.'

'Dette har aldrig været vores – eller Sarahs – intention, og vi beklager dybt, hvis vi har stødt eller på anden vis berørt vores seere negativt.'

Men ham, der ifølge kritikken blev udsat for racisme, kan ikke nikke genkendende til den opfattelse.

Faktisk havde han ikke skænket episoden en tanke, før den skabte furore.

Vært Rikke Gøransson vidste nærmest ikke, hvordan hun skulle reagere over udtalelsen ved parceremonien.

»Vi lever efterhånden i en verden, hvor man ikke kan lave sjov. Man kunne høre ironien i hendes stemme. Hvis man ikke kunne, er man idiot,« lyder det fra Türker Alici.

Han har med egne ord hørt »meget lort gennem årene«, og han gør derfor en dyd ud af at skelne mellem det, der er komisk, og det, der er alvorligt. Herunder racisme.

Han synes derfor, at vreden rettet mod Sarah Dohn er uberettiget.

»Jeg har skrevet til hende og spurgt, om hun er okay. Og så har jeg sagt til hende, at hun ikke skal tage sig af de onde kommentarer.«

Sarah Dohn er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse, men udtalte i en såkaldt story på Instagram lørdag:

»De har fået fat i det her klip, hvor jeg siger det her til parceremonien, og det er selvfølgelig kommet megaforkert ud. Det har jeg også sagt før, men det kan jeg ikke gøre noget ved nu. Jeg er selvfølgelig ikke racist, og jeg håber ikke, at I hopper med på Sveriges bølge.«

Og det håb erklærer Türker Alici sig enig i:

»Min besked til alle, der tager mit parti? Tag jer sammen! Jeg er glad for mit liv, netop fordi jeg ikke går op i den slags. Hvis der er nogen, der skal være sure, så er mig. Hvis jeg ikke er sur, hvorfor er andre så?«