Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg ved ikke, hvad der skete. det hele gik så hurtigt,« fortæller David Sigala efter en 'X Factor'-optræden, der nær kunnet være gået helt galt.

Sammen med sin bror, Samuel Sigala, optrådte han med 'Rockstar' af N.E.R.D, og her havde Thomas Blachman udtænkt et vild sceneshow bestående af to par særlige støvler.

Naglet til gulvet kunne brødrene fra duoen Sigalaz nu læne sig frem i unaturlige stillinger og give illusionen af at være svævende, mens de hver havde begge ben på jorden.

Men allerede inden for de første sekunder kunne skarpe seere se, at David Sigala pludselig viftede lidt vildere med armene end sin storebror.

Sigalaz. X Factor liveshow 2 i Brøndby fredag den 24. februar 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) Foto: Martin Sylvest Vis mere Sigalaz. X Factor liveshow 2 i Brøndby fredag den 24. februar 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) Foto: Martin Sylvest

Han var nemlig ved at få overbalance, da støvlerne pludselig rykkede på sig.

»Jeg kunne høre en lyd, og så blev jeg lidt bange. Men jeg tror, jeg reddede den okay,« siger han, inden Samuel Sigala supplerer:

»Jeg tænkte bare: 'Ej, det skal ikke ske'.«

David Sigala formåede dog at holde sig oprejst, og først da nummeret var slut, kunne han lade sig falde helt ud af de defekte støvler.

Her falder David Sigala kortvarigt ud af støvlerne. Foto: Martin Sylvest /Ritzau Scanpix Vis mere Her falder David Sigala kortvarigt ud af støvlerne. Foto: Martin Sylvest /Ritzau Scanpix

»Det gjorde det ikke nemmere at synge, men det gik, tror jeg,« smiler han.

I programmet fik Sigalaz-brødrene kritik for at have fokuseret lidt for meget på lir og sceneshow i stedet for at lade vokalerne og de rytmiske fødder tale.

Men de kommer ikke til at lave noget om.

»Nej, for jeg føler, Thomas har en mission. Vi skal jo ikke gøre det samme i hvert liveshow. Men hen ad vejen kommer vi tilbage til det, vi gjorde før liveshows. De andre dommeres kritik er ikke noget, vi tager til os,« siger Samuel Sigala.

Efter at have været i farezonen mod Nambahlou, var det Rosita, der måtte forlade 'X Factor' fredag aften.