Mathilde Caffey var på grådens rand efter dette års finale af 'X Factor'.

Den blot 15-årige sangerinde måtte sig se slået på målstregen af storfavoritten Alma Agger, og da B.T. fanger hende kort efter nederlaget, må hun modvilligt give slip på tårerne.

Der er dog tale om glædestårer, påpeger hun:

»Jeg har det fantastisk og er meget rørt,« lyder det fra Mathilde Caffey kort efter nederlaget.

»Jeg er blevet bekræftet på så mange måder, og det er bare fantastisk. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg virkelig har gjort det godt, fortsætter hun, mens hun forsøger at undgå at bryde helt sammen.

Eftet Mathilde Caffeys optræden roste Thomas Blachman hende så meget, at den unge sangerinde ikke vidste, hvad hun skulle gøre af sig selv på scenen.

»Du er parat til at blive en moden kunstner. Du har en utrolig karisma og evne til at bære dig selv. Jeg bliver sgu næsten helt rørt,« lød ordene fra Mathildes Caffeys mentor.

Hvordan var det at høre Blachmans flotte ord?

«Jamen jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er så glad lige nu. Jeg kigger rundt på folk og bliver så rørt over, at det hele er overstået,« siger hun.

»Det bliver spændende at se, hvad der nu skal ske,« fortsætter hun uden at ville fortælle, hvad hun har af planer for musikken fremover.

»Det holder jeg hemmeligt lidt endnu.«

Mathilde Caffey blev nummer to i årets 'X Factor'. Hun fik 34,8 procent af stemmerne, mens vinderen, Alma Agger, fik 36,8 procent. Emil Wismann, der endte på tredjepladsen, fik 28,4 procent af stemmerne.