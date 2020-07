Kærlighedens gudinde har atter tilsmilet Princess Natascha, for hun har fundet lykken med en gammel flamme.

‘De unge mødre’-ikonet Princess Natascha Ellen Linea Kaup har fået en kæreste. Det bekræfter hun overfor Realityportalen.

»Ja, jeg har en dejlig kæreste, og manden ønsker at være anonym,« fortæller hun kort om den nye kæreste, som hun har kendt gennem over et årti, og som hun har været romantisk sammen med før.

Princess har tidligere udtalt, at hun var færdig med datingappen Tinder, fordi fyrene “bare ville knalde hende fra ‘De unge mødre'”. I stedet ville hun møde en kommende kæreste på gammeldags facon, hvor man stødte på hinanden tilfældigt ude i den virkelige verden. Derfor må man gå ud fra, at det er på lignende manér, at Princess og den nye kæreste har fundet hinanden igen.

Ærgrelige seneste forhold

Princess har officielt været single i omtrent halvandet år – hvis man fraregner den flygtige kæreste, hun aldrig nåede at offentliggøre, med hvem hun var i et kort forhold med fra april til maj måned i år. Dengang for halvandet år siden var hendes udkårne den tidligere ‘De unge mødre’-deltager David Bertelsen, som hun har sønnen Miso med.

David Bertelsen har tidligere været med i 'De unge mødre', hvor han som 19-årig fik datteren Emma med Bente

Desværre endte lykken dengang brat, da Princess kort før fødslen af deres søn fandt ud af, at David havde en anden familie og hverken ville have noget med hende eller sønnen at gøre. En efterfølgende faderskabssag afgjorde, at det var David, der var faren, og da David stadig ikke viste interesse for sønnen, så opgav Princess at opdatere ham om sønnens liv. David har aldrig mødt Miso, og har i dag heller ingen kontakt med sønnen.

Princess Natascha har i alt tre børn, nemlig Lia på 6 år, som hun har med ekskæresten Bent, som hun startede i ‘De unge mødre’ med, samt sønnen Novah på 4 år, som hun har med ekskæresten Mathias, som vi ligeledes hørte om i programmet. Princess Nataschas yngste er lille Miso på 1,5 år, som hun fik med den tidligere ‘De unge mødre’-deltager David.

Princess bor med sine børn i Gedser, tæt ved sin far Ole. David er den eneste af Princess’ fædre, der ikke ser sit barn.

Lia og Novah glædede sig til at møde lillebror Miso, der kom til verden 4. januar sidste år

