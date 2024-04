Frederik Cilius og Rasmus Bruun er især kendt for deres radiosucces 'Den Korte Radioavis'.

Sideløbende har de medvirket i alt fra 'Kastanjemanden' til 'Klovn' og 'Minkavlerne'. I videoen øverst fortæller de blandt andet om en undskyldning fra Frank Hvam, og hvorfor en stressramt Rasmus Bruun troede, at han var færdig.

For tiden er de aktuelle i en ny sæson af DR-serien 'Orkestret'.

Da de skulle i gang med optagelserne, gik Rasmus Bruun ned med stress på en blanding af præstationsangst og arbejdspres.

Inden da havde han blandt andet haft en lille rolle i TV 2-serien 'Minkavlerne', hvor han i et enkelt afsnit spiller læge.

I videoen øverst fortæller Rasmus Bruun, at han i dag kan se på optagelsen, at han på daværende tidspunkt var ved at gå ned med stress.

»Man kan høre det på min stemme. Den er helt anspændt. Jeg var overbevist om, at det var sidste gang, at jeg ville blive spurgt om noget som helst,« fortæller han.

I videoen kan du også se Frederik Cilius fortælle om sin rolle i Frank Hvam og Casper Christensens 'Klovn'-serie, hvor han i den seneste sæson spiller en vildmarksbadssælger.

»Det var sjovt, fordi Frank Hvam var meget undskyldende over, at jeg ikke skulle spille mig selv,« fortæller Frederik Cilius.

I videoen kan du også se Rasmus Bruun fortælle om sin rolle i Netflix-serien 'Kastanjemanden', hvor hans rolle blev gjort mindre, end han havde forventet.