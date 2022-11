Lyt til artiklen

Der er gået rundhyl i julekalenderdebatten, efter TV 2 har droppet at genudsende 'Alletiders julemand' med Pyrus fra 1997.

Den konstituerede fiktionschef på TV 2 Mette Nelund fortæller, at man i 2022 ser den med andre øjne. Hun henviser specifikt til en scene, hvor en hvid dreng er malet sort og derefter bliver drillet af hvide børn.

»'Alletiders julemand' har vi netop genset med et fornyet blik. I vores gennemsyn mener vi, at 'Alletiders julemand' indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst,« sagde TV 2-chefen til juleweb.dk fredag.

I stedet for Pyrus-julekalenderen fra 1997 vælger man nu at genudsende Pyrus-julekalenderen fra 2000.

Men i denne julekalender er der også scener med stereotype fremstillinger af andre folkeslag. Særligt én scene bliver delt på sociale medier, hvor to hvide børn klædt ud som kinesere synger en sang, hvor teksten blandt andet lyder:

'I Kina siger de ’pingeling’ hver gang, at de får ris.'

Men det er ifølge indholdsdirektør Lotte Lindegaard en helt anden sag. Det forklarer hun til sit eget medie, TV 2.

Hvorfor er kinesersangen fra 'Alletiders Eventyr' i orden at sende på TV 2?

»I Pyrus 3, altså 'Alletiders Julemand', kan man få den følelse, at det er forkert at være mørk. Det er et ret voldsomt budskab. Vi ville ikke have lavet Pyrus 4 i dag, som indeholder kinesersangen. Men det er alligevel noget helt andet, end det vi oplever i Pyrus 3,« siger Lotte Lindegaard.