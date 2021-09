Det skulle ikke være første gang, at Britt Bendixens kommentarer skurer lidt i Silas Holsts ører.

I fredags fik den folkekære 'Vild med dans'-dommer i hvert fald sagt følgende til danseren:

»Jeg er så glad for, at du har fundet smilet i år, Silas!«

En kommentar, som Silas Holst takkede for, men som gør det svært ikke at tænke tilbage på hans dansepartner sidste år, skuespiller Nukâka Coster-Waldau.

Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst til finalen i 'Vild med dans' 2020. Parret endte på en tredjeplads. Året før vandt Silas Holst hele balladen som del af det første same sex-par nogensinde med skuespiller Jacob Faurby. Foto: Martin Sylvest

Her kritiserede Britt Bendixen blandt andet danseparret for at vælge for mange melankolske temaer, ligesom Silas Holst vrissede af, at dommeren havde kommenteret på, at han atter dansede med en kvinde og havde høje sko på.

Men at han skulle have været trist sidste sæson, genkender Silas Holst ikke.

Han vil dog gerne indrømme, at han er endnu mere glad denne her gang.

»Det er da dejligt, hvis Britt har haft en rar oplevelse ved at se mig smile i aften. Jeg er også glad, jeg synes, jeg er kommet et dejligt sted hen i livet på alle mulige måder, og måske er det også det, man kan se,« begrundede han den kryptiske kommentar.

Lise Rønne & Silas Holst til anden program 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Det hele spiller da også for den 38-årige danser.

»Jeg har fået lov til at danse med Lise, som jeg har drømt om i mange år, og jeg har nogle dejlige børn og en dejlig kæreste. Jeg har fået et nyt hus, og min familie er landet - mine børn trives, og så er verden jo vidunderlig,« smilede Silas Holst.

Hans nye dansepartner, tv-vært Lise Rønne, genkender også kun danseren som en sand solstråle.

»Jeg oplever ikke andet, end at det hele er super optur og sjovt og dejligt,« tilføjede hun.