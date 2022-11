Lyt til artiklen

Den amerikanske Netflix-serie 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' er blevet fornyet med to nye sæsoner.

Det skriver magasinet Variety, der også kan fortælle, at thrillerserien 'The Watcher' bliver forlænget.

»Publikum kan ikke tage deres øjne fra 'Monster' og 'The Watcher',« siger Bela Bajaria, øverste chef i Netflix tv, og fortsætter:

»Det kreative hold bag 'The Monster', Ryan Murphy og Ian Brennan, og Eric Newman, der står bag 'The Watcher', er mesterlige historiefortællere, der har fanget publikum hele verden over. Kraften i disse to serier skyldes især Ryans karakteristiske stemme, og vi er glade for at kunne fortsætte med at fortælle historier i 'Monster'- og 'The Watcher'-universet.«

På rekordtid blev Netflix-serien 'Monster: The Jeffrey Dahmer Stor' en succes.

I serien spiller Evan Peters den amerikanske seriemorder Jeffrey Dahmer, som blev arresteret i Milwaukee tilbage i 1991 for adskillige mord på unge mænd og drenge. Serien genskaber retssagen fra 1992.

Allerede ved premieren oplevede serien, at ikke alle var lige begejstret.

Flere af ofrenes familiemedlemmer har nemlig været ude med riven og kritiseret Netflix for at retraumatisere familierne igen og igen.

Til den britiske avis The Guardian fordømte Shirley Hughes, mor til Tony Hughes, Netflix-serien, da hun ikke kunne forstå, hvordan serien kunne blive lavet.

»Jeg forstår ikke, hvordan de kan gøre det. Jeg forstår ikke, hvordan de kan bruge vores navne og lægge sådan noget materiale ud,« sagde hun til The Guardian.

I en klumme til magasinet Insider skrev Rita Isbell, søster til offeret Errol Lindsey, at hun aldrig var blevet kontaktet i forbindelse med serien.

Og på Twitter skrev en bruger ved navn, Eric, der er i familie med søsteren, Rita Isbell, at rekonstruktionen af Isbells vidnesbyrd i retten var vanvittigt.