Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I fire år har den berusende julekalender med den tidligere natholdsvært Anders Breinholt, musiker Søren Rasted og ølekspert Carsten Berthelsen været fast inventar på TV 2 Play og TV 2 Zulu.

Men det er slut.

Mandag kom det frem at det velkendte format nemlig flytter platform – og rykker til konkurrenten hos Viaplay.

»Jeg er sindssygt glad for, at julekalenderen fortsætter på Viaplay, så vi igen i år kan få lov at smage alle de lækre øl, som Carsten finder til os,« sagde Anders Breinholt i en pressemeddelelse.

At den berusende julekalender med de tre velkendte ansigter rykker til Viaplay, ærgrer dog de tidligere rettighedshaver hos TV 2.

»Det er vi da brandærgerlige over,« skriver indholdschef på TV2, Dorthe Thirstrup, i en mail til B.T. og uddyber:

»Vi har været i dialog om endnu en julekalender efter den kendte opskrift, men det lykkedes os ikke at lande en aftale med det kendte format.«

B.T. har efterfølgende spurgt til, om aftalen er gået i vasken grundet uenighed om økonomi, men det er TV 2 ikke vendt retur med et svar på.

Foto: Casper Østergaard Vester / TV 2 Vis mere Foto: Casper Østergaard Vester / TV 2

I julekalenderen smager Anders Breinholt, Søren Rasted og Carsten Berthelsen sig igennem 24 forskellige øl – som er nøje udvalgt af den garvede ølekspert. Som sædvanlig er optagelserne også foregået over én dag. I år får julekalenderen et lille twist med besøg fra Michelin-kokken Dak Wichangoen.

»Vi elsker jul på Viaplay, og med formatet ‘Breinholts Julekalender’ i julesokken glæder vi os til at kunne præsentere vores brugere for en sjov og populær voksenjulekalender fra den 1. december,« siger Morten Lollike, Executive Producer hos Viaplay Group.

Selvom TV 2 mister et ellers elsket format fra deres egen platform, kan mediet alligevel glæde sig på konkurrentens vegne over, at formatet kan blive bredt ud.

»Vi er glade for, julekalenderen lever videre,« lyder det fra Dorthe Thirstrup.

‘Breinholts Julekalender’ har premiere på Viaplay den 1. december.