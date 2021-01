Aflivning af en kollegas karakter, svindel-plottvist og sønnike med på arbejde. Anette Støvelbæk har efterhånden prøvet lidt af hvert i 'Badehotellet', og i den nye sæson har hun som noget nyt fået selskab af sin mand, Lars Mikkelsen.

Seriens forfattere har nemlig her i ottende sæson givet Lars Mikkelsen rollen som teatermaler Svend Damm, der indtager badehotellet som en god bekendt af skuespillerparret hr. og fru Weyse.

»Jeg har godt vidst, at de har været lune på at få Lars med – og Lars, der bestemt godt kan lide 'Badehotellet', har også gerne villet være med – så det er skønt, at det endelig lykkedes for ham lige at komme ind og runde 'Badehotellet',« fortæller Anette Støvelbæk til B.T.

De har hver især travlt med en karriere i ind- og udland, så det er ikke så tit, de mødes arbejdsmæssigt, forklarer hun videre.

Anette Støvelbæk som fru Alice Frigh i 'Badehotellet'. Her med sin tv-datter Bertha Frigh spillet af Lucia Vinde Dirchsen. Vis mere Anette Støvelbæk som fru Alice Frigh i 'Badehotellet'. Her med sin tv-datter Bertha Frigh spillet af Lucia Vinde Dirchsen.

»Vi var begge med i 'Krøniken', men der mødte vores roller jo heller aldrig hinanden, så på den måde har vi ikke siddet lårene af hinanden som skuespillere.«

Anette Støvelbæk tilføjer, at selv om man i starten lige skal vænne sig til, at man spiller over for et familiemedlem, så er det stadigvæk et arbejde som alt andet.

»Når vi står der, så er vi skuespillere. Sådan var det også med Lue (Anette Støvelbæk og Lars Mikkelsens søn, der også spiller med i 'Badehotellet', red.). Til at starte med tænkte jeg 'Gud, der er min søn', men når vi så går i gang, er vi Leslie og mor-Alice.«

Anette Støvelbæk har været med i 'Badehotellet' fra første sæson og håber at få lov til at være med så lang tid som muligt.

Lars Mikkelsen tjekker ind på 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Lars Mikkelsen tjekker ind på 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Til at begynde med blev hun afprøvet til rollen som hustru til 'Badehotellet's ejer, Molly Andersen, men som hun forklarer, havde hun nok sin alder og københavnske baggrund imod sig. Så mens den rolle i stedet gik til Bodil Jørgensen, fik hun rollen som fabrikant-frue Alice Frigh, der som nævnt er gået en del igennem i løbet af sæsonerne.

Skuespillerne på 'Badehotellet' får ofte et manuskript i hånden ad gangen, og derfor ved de ikke nødvendigvis, hvordan en sæson ender.

Det overraskede Anette Støvelbæk senest i sidste sæson, da hendes medspiller Rasmus Botofts karakter viste sig at være en svindler, ligesom det kom som en overraskelse, da hendes tv-ægtemand spillet af Bjarne Henriksen blev slået ihjel i femte sæson.

»Da Bjarnes karakter skulle dø, hev forfatterne os til side i starten af sæsonen og fortalte os det. Ingen andre vidste det. Der var nærmest en højtidelig stemning,« griner hun.

Anette Støvelbæk og Lars Mikkelsens 25-årige søn Lue, spiller også med i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Anette Støvelbæk og Lars Mikkelsens 25-årige søn Lue, spiller også med i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Hun kan næsten ikke huske et liv før 'Badehotellet' og tilføjer, at hun har svært ved at forestille sig, at det en dag vil stoppe. Med årene er det blevet en del af hendes identitet, at folk vil snakke 'Badehotellet' med hende på gaden.

»I starten var der faktisk ikke så mange, der genkendte mig, da Alice Frigh har en anden frisure, men ellers oplever jeg det alle mulige steder, i butikker, på gaden, i svømmehallen, i saunaen, hvor man kan sidde og få sig en hyggelig snak.«

Den nye ottende sæson af 'Badehotellet' har premiere på TV 2 den 2. februar.