Den danske pensionssektor vil investere milliarder i klimaet, men har fortsat penge i fossile selskaber.

Mens en samlet dansk pensionsbranche vil poste hele 350 milliarder kroner i tiltag mod klimaforandringerne, så har flere af firmaerne bag aftalen fortsat penge i olie, kul og gas.

Branchen har ikke noget overordnet mål om at udfase investeringerne.

Der er heller ikke nogen fælles politik om investeringer i de fossile brændsler, som er den primære årsag til den globale opvarmning.

Nogle af pensionskasserne poster dog ikke penge i firmaer, der har en meget stor del af deres indtægter fra olie og kul.

Torben Möger Pedersen, næstformand i brancheforeningen Forsikring & Pension og samtidig øverste chef i PensionDanmark, konstaterer, at der selskaberne imellem er "forskellige holdninger" på området.

Når han udtaler sig på vegne af PensionDanmark, mener han, at det er forkert bare at trække alle investeringer i selskaber, der tjener penge på olie og kul.

PensionDanmark har aktier i oliegiganten Royal Dutch Shell.

- Vores politik i PensionDanmark er, at vi er aktive ejere og er i dialog med de virksomheder, vi har aktier i. På den måde kan vi skubbe dem i den rigtige retning, siger Torben Möger Pedersen.

- Hvis jeg sælger vores aktier i Shell, så gør det ingenting for klimaet, for der er bare en anden, der køber dem, fortsætter han.

Torben Möger Pedersen fremhæver samtidig Shell som et selskab, "der har forvandlet sig fra at være en ren fossil virksomhed til at være en af frontløberne i den grønne omstilling".

Den hollandske gigant poster eksempelvis milliarder af dollar i udviklingen af nye former for vedvarende energi og i lagring af CO2.

Størstedelen af Shells indtægter kommer dog fortsat fra olie.

De danske pensionskasser har givet tilsagn om at investere 350 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030.

/ritzau/