Alt er vendt på hovedet for møbelproducenten Tvilum.

Det er kun lidt mere end tre år siden, at virksomheden gik konkurs – nu viser seneste regnskab en milliardomsætning og et overskud på 71 millioner kroner.

Ifølge Wood Supply, der skriver om træ- og møbelindustrien, gik det for alvor hurtigt efter forårets nedlukning, hvor Tvilum ellers måtte sende medarbejdere hjem og lukke fabrikken ved Silkeborg ned.

'Situationen forbedredes dog relativt hurtigt med en kraftig stigning i efterspørgslen, delvis drevet af akkumuleret kundeefterspørgsel under nedlukningen og dels ved at øge fokus på hjemmet og hjemmet som arbejdsplads i lyset af fortsatte rejsebegrænsninger,« som der står i 2020-regnskabet ifølge mediet.

I tal steg omsætningen med 20 procent til 1,3 milliarder, mens overskuddet altså steg med næsten 50 procent.

Undervejs i løbet af året blev der endda ansat 100 mand ekstra for at kunne håndtere den store efterspørgsel.

Og det er kun gået frem siden konkursen i 2018, som var den triste kulmination på en stribe dårlige år med kæmpeunderskud på flere hundrede millioner. Derfor måtte ejeren, den amerikanske kapitalfond Revolution, erkende, at Tvilum blev erklæret konkurs.

Møbelproducenten blev dog opkøbt af en investorgruppe bestående af blandt andre den oprindelige Tvilum-stifterfamilie og den daværende direktør.

Der er blevet ansatte 100 ekstra medarbejdere i 2020. Foto: Tvilum Vis mere Der er blevet ansatte 100 ekstra medarbejdere i 2020. Foto: Tvilum

Ifølge Finans.dk leverer virksomheden i dag hovedsageligt møbler til udlandet. Som eksempelvis Tyskland, USA og Frankrig og kæder som Walmart, Ikea og Jysk.

I seneste regnskab gives der desuden udtryk for, at man forventer yderligere fremgang i de kommende år.