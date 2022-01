Mærsk står til at modtage en kæmpe millionregning.

Det sker efter, at en stribe kunder hos Mærsk kræver erstatning, efter et Mærsk-skib sidste år tabte omkring 750 containere til søs, da det sejlede ind i et uvejr på vej fra Kina til USA.

Det skriver Finans.

Kunderne har anlagt en længere række af retssager mod den danske rederikoncern, og i alt har Finans fundet frem til erstatningskrav for omkring 20 millioner kroner, som er fordelt på cirka ti sager, som alle er indgivet omkring dette årsskifte.

Joseph J. Perrone, der er advokat og partner i det amerikanske firma Giuliano McDonnell & Perrone, som repræsenterer en håndfuld utilfredse kunder, fortæller, at han mener, at Mærsk og skibet 'Maersk Essen' er ansvarlig.

»De cirka 750 containere, som røg over bord, og de mere end 75, som blev beskadiget, skete i et vejr, som under amerikansk lovgivning hverken var pludseligt og uventet eller så alvorligt, at et velholdt skib ikke skulle være i stand til at sejle igennem det uden at ødelægge skibet eller lasten,« skriver han i et mailsvar til Finans.

'Maersk Essen' ramte ind i et voldsomt stormvejr på sin tur over Stillehavet 16. januar 2021 på en rejse fra Xiamen i Kina til Los Angeles i USA. Hvor skibet tabte cirka 750 containere i havet, mens over 75 containere blev beskadiget.

World Shipping Council laver årligt en rapport på tabt gods, og i 2008-2009 blev der tabt knap 1.400 containere til søs fra 2008 til 2009. Men siden slut-2020 har der været flere uheld, som betyder, at lige under 3.000 containere er røget over bord.