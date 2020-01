'Farvel til et gyldent årti - bliver det næste lige så godt?'

Sådan skrev Danske Bank nytårsaftensdag i et tweet, der har bragt sindene i kog hos flere danskere.

Med tanke på, at det blandt andet var i dette årti, at Danske Bank havnede midt i en sag om hvidvask, undrer flere sig nemlig over formuleringen 'et gyldent årti'.

'Øh den der 'strategi', der har forgyldt jer..... måske I ikke skal gentage den. Bare en idé....,' skriver en Twitter-bruger ved navn AnetteVands, og hun er langtfra den eneste, som stiller sig uforstående overfor Danske Banks tweet.

Farvel til gyldent årti – bliver det næste lige så godt? Danske Banks strateger gør status for det forgangne årti, der har forgyldt investorer over en bred kam, og opridser forventningerne til de kommende 10 år. Godt nytår til jer alle i øvrigt! https://t.co/FvIwIjoYF4 — Danske Bank Danmark (@DanskeBank_DK) December 31, 2019

En anden skriver: 'Et 'gyldent årti', hvor Danske Bank hvidvaskede ubegribelige pengebeløb for kriminelle #banditterihabitter, alt imens staten måtte redde jer (og andre) med flere bankpakker, efter I havde udvist total uansvarlighed i jagten på rigdom.'

Andre er mere kortfattede og skriver ting som 'Jeres SoMe-manager fortjener at komme med i fængsel' samt 'Seriøst? Har I ingen skam i livet?'

B.T. har været i kontakt med Danske Bank, som understreger, at tweetet ikke handler specifikt om Danske Bank, men skal læses i sammenhæng med den artikel, de har linket til, som handler om, at tierne var et godt årti for folks investeringer.

Selvom jeres artikel handler om noget andet, mener I så, at det er god kommunikation, når det får så mange til tasterne alligevel?

'Det er vores ansvar at kommunikere, så vi ikke kan misforstås. Det har vi åbenlyst ikke været gode nok til med dette tweet, så god kommunikation er det svært at kalde det,' skriver siger kommunikationsdirektør Kim Larsen i et mailsvar til B.T.

I bliver af twitterbrugerne blandt andet spurgt: 'Har i ingen skam i livet?' Kan i forstå vreden?

'Jeg forstår godt reaktionen, hvis man kun læser tweetet og ikke den artikel, det henviser til,' skriver kommunikationsdirektøren og fortsætter:

'Det kunne vi klart have gjort bedre, for vi er helt med på, at vi har en stor opgave i at genvinde tilliden.'