Han er en af Danmarks absolut rigeste personer – men nu træder mangemilliardæren et skridt tilbage og lader næste generation komme til.

For Torben Østergaard-Nielsen forlader nu direktørstolen hos en af Danmarks største virksomheder, United Shipping and Trading Company.

I stedet tager datteren Nina Østergaard Borris over.

»Det er spændende og meget tilfredsstillende at tage det næste skridt i generationsskiftet og overdrage ansvaret for den daglige drift til Nina,« siger Torben Østergaard-Nielsen i en pressemeddelelse.

Torben Østergaard-Nielsen. Foto: Claus Fisker

Det er kun et par år siden, at Nina Østergaard Borris og lillesøsteren Mia Østergaard Rechnitzer hver fik overdraget en tredjedel af selskabet med hovedsæde i Middelfart.

Nu skal døtrene stå for den fremtidige kurs for den store virksomhed, der gør sig i blandt andet shipping og olie.

»Sammen vil Nina og Mia fortsætte med at udvikle organisationen og samtidig sikre, at familieværdierne fortsat vil gennemsyre virksomheden,« siger Torben Østergaard-Nielsen, der har stået i spidsen United Shipping and Trading Company i årtier.

Da Økonomisk Ugebrev sidste år rangerede Danmarks rigeste lå den 67-årige fynbo på en sjetteplads med en anslået formue på 22,9 milliarder kroner.

Han forlader dog ikke livsværket helt, da han i fremtiden bliver formand for bestyrelsen.

»Jeg vil stadig holde mig tæt til forretningerne og fortsat være særdeles aktiv i de ejerrelaterede beslutninger. Jeg har ingen planer om at trække mig tilbage eller reducere min arbejdsbyrde,« siger Torben Østergaard-Nielsen.

Fra den nye direktør lyder det:

»Det er med stor stolthed, men også ydmyghed, at jeg tager over efter min far. Jeg er meget bevidst om, at jeg har en tung arv at løfte, og at det medfører et stort ansvar. Og jeg er taknemmelig for, at muligheden og tilliden er givet videre til mig,« siger Nina Østergaard Borris.