»Vi ses i Biva på søndag!« lød det engang fra Biva-pigen i de ikoniske reklamer fra discountmøbelkæden.

Mange har siden brugt deres søndag i Biva, mens stifter og ejer af kæden, Henry Johansen, blev forvandlet til mangemillionær.

Kæden blev solgt for 560 mio. kr. i 2006, men siden er arven fra Biva svundet væsentligt ind.

Henry Johansen, som grundlagde kæden i 1982, ejer stadig i dag en del af møbelkædens gamle bygninger, og dem har han tabt en del penge til, skriver Finans.

Faktisk intet mindre end 130 mio. kr. på blot to år, viser et nyt regnskab fra hans private selskab, Boka Holding A/S, som Finans har set.

Bivagrundlæggeren forklarer selv, at det økonomiske tab skyldes, at han taber penge på salget af de gamle Biva-bygninger, der ligger i hele Danmark.

Bygningerne ligger der stadig på trods af, at Biva i dag kun drives som webshop.

Egenkapitalen i Henry Johansens selskab er opgjort til 731 mio. kr., men for bare to år siden lød det beløb altså på næsten 1 mia. kr., skriver Finans.