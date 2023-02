Lyt til artiklen

En blåstempling.

Sådan beskriver finansdirektør i FLS, Torben M. Andersen det, at den svenske kapitalfond Altor i slut januar øgede deres ejerandel i det danske selskab til 7,2 pct. af aktierne.

Det siger han i onsdagens afsnit af Millionærklubben, hvor han er med på en telefon efter årsregnskabet fra FLS landede tidligere på morgen.

Det var Altors datterselskab NewCo, som købte op i den danske cement- og mine aktie for en måneds tid siden. I sammenhæng med opkøbet kaldte de FLS for 'en dansk kronjuvel'

I Millionærklubben spørger vært Bodil Johanne Gantzel ind til, at FLS-aktien har været meget shortet og det nylige opkøb fra Altor.

Roland M. Andersen svarer, at de overlader aktiemarkedet til analytikerne og investorerne, men fortsætter:

»I forhold til Altor er vi rigtig glade for det. Vi synes, at det er en blåstempling af vores strategi, og nogle af de ting vi gør, når de er interesseret i at købe sig ind i en forretning som vores og ikke mindste vores grønne agenda.«

»Vi kommer til at gøre en rigtig, rigtig stor forskel i den grønne omstilling, hvis vi formår at reducere emission fra blandt andet cement men også mineindustrien, som er to meget udledende industrier. Der er meget at gøre på den grønne agenda, og det tror jeg også Altor er interesseret i,« tilføjer han.

I det nyligt udgivet årsregnskab fra FLS kan man læse, at de i kølvandet på et »stærkt « 2022 forventer med egne ord, at væksten i dets marked er »stabil« sammenlignet med 2022. Cementforretningen ventes at blive påvirket af overkapacitet, ligesom frygten for recession formodes at påvirke efterspørgslen, oplyser FLS.

