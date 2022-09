Lyt til artiklen

Reglerne blev bøjet for prins Harry, der trods sin status af ikke arbejdende kongelig alligevel får lov til at bære uniform ved en enkelt ceremoni i forbindelse med dronning Elizabeths død.

Men nu er der nye problemer for ham og Meghan. Ifølge britiske medier har Harry og Meghan har fået trukket en invitation tilbage.

Hertugparret, der siden deres exit fra det britiske kongehus har haft status som ikke arbejdende medlemmer af kongehuset, var angiveligt blevet inviteret med til en statsreception på Buckingham Palace på søndag.



Men nu er invitationen tilsyneladende trukket tilbage, skriver The Telegraph ifølge Sky News og Daily Mail.

Prins Harry og prins Andrew har skilt sig ud ved flere begivenheder, da de ikke fik lov til at bære uniform. Foto: POOL

Det er kong Charles III, der er vært ved begivenheden, hvor verdenslederne kan få lejlighed til at møde Storbritanniens nye konge.

Mange verdensledere er nemlig søndag allerede i landet forud for dronning Elizabeths begravelsen mandag.

Men ifølge britiske medier har nogle af de øverstkommanderende ved hoffet insisteret på, at begivenheden kun er for arbejdende medlemmer af det kongelige familie, hvilket altså har ført til, at Harry og Meghan har fået trukket invitationen tilbage.

Det står uklart, hvorfor parret blev inviteret til at begynde med, men ifølge The Telegraph tyder det på, at kommunikationen mellem kongehuset og hertugparret ikke er helt optimal.

Prins William og prinsesse Kate får lov til at deltage i den begivenhed, som Harry og Meghan ikke længere må deltage i. Foto: POOL

Statslederne får dog lejlighed til at hilse en del andre medlemmer af kongehuset – idet prins William, prinsesse Kate, prinsesse Anne og prins Edward vil være til stede.

Mystikken om tilbagetrækningen af prins Harry og Meghans invitation kommer i kølvandet på en anden ballade, der har været om prins Harrys uniform.

Her fik prinsen, der tidligere har haft en ti år lang karriere i militæret, grundet sin status som ikke arbejdende kongelig i første omgang ikke lov til at bære uniform ved nogen af ceremonierne forud for dronning Elizabeths begravelse.

Men den beslutning er nu ændret, så prinsen har fået lov at bære uniform ved en enkelt lejlighed for at hædre sin farmor – nemlig lørdag aften, hvor dronningens otte børnebørn vil holde en speciel hyldest for deres afdøde bedstemor.